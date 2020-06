Shark Tank México estrena su quinta temporada

Shark Tank estrena su quinta temporada con tres nuevos tiburones invitados: una mexicana (Ana Victoria García) y dos colombianos (Andrea Arnau y Mauricio Hoyos).

Este domingo, en punto de las 22:00 horas, los tiburones recibirán a un nuevo grupo de emprendedores que buscan el apoyo financiero y los consejos de estos exitosos empresarios.

Los capítulos de esta nueva temporada pueden verse a través de Sony Channel, todos los viernes a las 22:00 horas, o en su repetición, los domingos, también a las 22:00 horas.

Los tiburones de Shark Tank México también rendirán homenaje al fallecido shark Jorge Vergara con un gran recuerdo detrás de su silla: un futbolito retro y un balón de gajos a la antigua que simbolizan su presencia y compañía en el set.

En una entrevista difundida en medios nacionales, el empresario Rodrigo Herrera dijo que cuando se trata de negocios es necesario tener mente fría y no dejarse guiar con el corazón pero nunca se debe perder de vista la pasión a la hora de emprender un proyecto.

«Es importante separar la parte del corazón con la parte de la realidad de lo que va a pasar allá afuera, hay que tener la cabeza fría y no dejarte guiar por el corazón, pero con eso no me refiero al sentimiento del emprendedor», explicó Herrera.

«Son cinco años ya de estar con esos tiburones increíbles y de poder estar con emprendedores mexicanos de los que cada vez me sorprendo más por su ingenio, perseverancia y ganas de salir adelante en nuestro país», explicó el mexicano, dueño de Genomma Lab.