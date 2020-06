Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Si estás buscando más opciones para leer en este periodo de confinamiento, te compartimos la lista de los libros más vendidos en México

Este periodo de permanecer en casa ha traído para muchos un retorno a la lectura y si se te han acabado las opciones y estás buscando qué leer, te presentamos la lista de los 10 libros más vendidos en México y otros países del continente Americano y España.

México

“Salvar el fuego” – Guillermo Arriaga

Este ejemplar ganó el Premio Alfaguara de Novela 2020. Se trata de una historia de amor entre el miedo y la rabia en un país dividido escrita por el autor de El Salvaje, Amores perros, 21 gramos y Babel. «Salvar el fuego» es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y la venganza.

“La bailarina de Auschwitz” – Edith Eger

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una muerte segura. Pero bailar El Danubio azul para Mengele salvó su vida, y a partir de entonces empezó una nueva lucha por la supervivencia.

Su mensaje es claro: tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida.

“Y Julia retó a los dioses” – Santiago Posteguillo

Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y la división familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los romanos, en latín, denominan cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y moral que padece la augusta, cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si luchara contra los dioses de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la muerte, una pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate de Julia.

“Cien años de soledad” – Gabriel García Márquez

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Como un río desbordante, a lo largo de un siglo se entretejerán sus destinos por medio de sucesos maravillosos en el fantástico pueblo de Macondo, en una narración que es la cumbre indiscutible del realismo mágico y la literatura del boom. Alegoría universal, es también una visión de Latinoamérica y una parábola sobre la historia humana.

“El vendedor de silencio” – Enrique Serna

«No pedía mucho, carajo, sólo que lo dejaran prostituirse a su modo». A mediados del siglo XX, Carlos Denegri era el líder de opinión más influyente de México. Reportero estrella del diario Excélsior, tenía una red de contactos internacionales envidiada por todos los periodistas. Mimado por el poder, como columnista político sobresalió por su falta de escrúpulos, al grado de que Julio Scherer lo llamó «el mejor y el más vil de los reporteros». Era tan prepotente y déspota en el trato con las mujeres como en el periodismo, de modo que su patología fue a la vez íntima y social. Radiografía del machismo a la mexicana y epitafio de la dictadura perfecta, esta novela es un estudio de carácter incisivo y mordaz, sustentado en un arduo trabajo de investigación, que por momentos linda con la farsa trágica.

“Circe” – Madeline Miller

En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los titanes, nace una niña. Pero Circe es una niña rara: carece de los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Repleta de personajes de una intensidad inolvidable, con un estilo cautivador y un suspenso apasionante, «Circe» es todo un logro narrativo, una embriagadora épica de las rivalidades familiares, las intrigas palaciegas, el amor y la pérdida, así como una celebración de una fuerza femenina indómita en un mundo de hombres.

“Pedro Páramo” – Juan Rulfo

La obra de Juan Rulfo (1917–1986) es sin duda la creación literaria mexicana que ha recibido mayor reconocimiento dentro y fuera de su país. Pedro Páramo recoge lo más profundo de México y las formas y técnicas literarias más avanzadas de su siglo. Pocas obras tocan al lector mexicano como ésta, considerada también un clásico de la literatura universal.

“Elevación” – Stephen King

El cuerpo de Scott Carey sufre un extraño fenómeno: pierde peso sin parar pero no se vuelve más delgado; su báscula le dice que cada día es un poco más ligero, sin importar si lleva o no ropa o qué tan pesada sea ésta. Castle Rock es una ciudad pequeña en la que las noticias vuelan y Scott no quiere ser sometido a pruebas y experimentos, así que sólo confía su secreto a su amigo, el doctor Ellis. Sin embargo, el misterio de su insólita enfermedad causará efectos inesperados en la convivencia de la pequeña ciudad y sacará a la luz lo mejor de la gente que le rodea.

“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favilli

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes reinventa los cuentos de hadas. Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otras mujeres extraordinarias narran la aventura de su vida, inspirando a niñas -y no tan niñas- a soñar en grande y alcanzar sus sueños; además, cuenta con las magníficas ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos los rincones del Planeta.

“El caballero de la armadura oxidada” – Robert Fisher

Medio planeta conoce la historia de aquel caballero medieval bueno, generoso y amoroso, que después de luchar en las cruzadas, de matar dragones y de rescatar a damiselas en peligro, se quedó aprisionado en su armadura. Tras un largo peregrinaje para poder deshacerse de ella, conoce al mago Merlín y a otros personajes un tanto peculiares que le ayudan en su titánica labor. Después de esa experiencia, el Caballero nunca volverá a ser el mismo. El caballero de la armadura oxidada nos enseñaba a liberarnos de la coraza emocional que nos asfixia, con su regreso nos prepara para construir una relación de pareja basada en el amor.

(Fuente: Gandhi)

ARGENTINA

“Catedrales” – Claudia Piñeiro “Lo mucho que te amé” – Eduardo Sacheri “El alma de las flores” – Viviana Rivero “1984” – George Orwell “Arde la vida” – Magalí Tajes “Largo pétalo de mar” – Isabel Allende “La madre de Frankenstein” – Almudena Grandes “La psicóloga” – Helene Flood “Cometierra” – Dolores Reyes “Harry Potter y el cáliz de fuego” – J.K. Rowling

(Fuente: Librerías Cúspide)

ESPAÑA

“El enigma de la habitación” – Joël Dicker “Mil besos prohibidos” – Sonsoles Ónega “Voy a llamar a las cosas por tu nombre” – Ana Milán “El mensaje de pandora” – Javier Sierra “Mi isla” – Elísabet Benavent “La vida desnuda” – Mónica Carrillo “Y Julia retó a los dioses” – Santiago Posteguillo “La chica de nieve” – Javier Castillo “El laberinto de los espíritus” – Carlos Ruiz Zafón “La hermana sol” – Lucinda Riley

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

“28 Summers” – Elin Hilderbrand “Camino Winds” – John Grisham “The Summer House” – Patterson/DuBois “Stranger Planet” – Nathan W. Pyle “If It Bleeds” – Stephen King “Daddy’s Girls” – Danielle Steel “Fair Warning” – Michael Connelly “Tom Clancy: Firing Point” – Mike Maden “Deacon King Kong” – James McBride “The Vanishing Half” – Brit Bennett

(Fuente: Publishers Weekly)

Con información de AP

