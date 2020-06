Dark: La guía de los principales personajes

Hoy estrenó la tercera temporada de la serie alemana Dark en Netflix, te presentamos la guía de los principales personajes

Redacción

Por fin llegó el tan esperado estreno de la tercera temporada de Dark, la serie alemana de Netflix que ha incendiado las redes sociales por sus constantes coincidencias con profecías y predicciones sobre acontecimientos en el planeta Tierra.

La exitosa serie alemana estrena en el día en que, según la profecía de Nostradamus, llegará el apocalipsis y con ello el fin del mundo.

Por los misterios que esconde, Dark se ha convertido en una de las sensaciones de Netflix, tanto que sus fans han manifestado en varias ocasiones que ya esperan el estreno de esta última temporada.

Esta serie de ficción trata sobre desapariciones de niños en un pequeño pueblo alemán, viajes en el tiempo e historias de cuatro familias cuyas vidas se ven entrelazadas a lo largo de tres generaciones.

Dark estrenó el 1 de diciembre de 2017. La primera temporada tuvo 10 episodios, mientras que la segunda y tercera temporada tienen ocho.

El estreno de la tercera temporada de Dark fue de lo más esperado porque pasó un año, desde el 21 de junio de 2019 cuando salió a la luz la segunda temporada.

Así que para recordar un poco de la larga historia de Dark para la que tuvimos que esperar 12 meses, te traemos una guía básica de los principales personajes de las primeras dos temporadas.

LOS NIELSEN

Agnes Nielsen (1910) (T1-E8)

Es la madre de Tronte. Tiene un estilo y una elegancia que no se ven comúnmente en Winden. Después de muchos años lejos, Agnes regresa a Winden en 1953. Dise que su marido era pastor y que ha muerto. Con Tronte, se aloja en la casa de la familia Tiedemann.

Tronte Nielsen (1941) (T1-E2)

Es el padre de Ulrich. Vive con su esposa Jana en un pequeño apartamento. Llegó a Winden en 1953 con su madre. En 1986, trabaja como periodista. La noche en que Mads desaparece en el bosque, Tronte no estaba en su casa sino con Claudia Tiedemann, con quien sostiene una relación amorosa.

Jana Nielsen (1942) (T1-E2)

Es una mujer elegante y reservada con una vida marcada por una serie de sucesos desafortunados. El 9 de octubre de 1986, cuando su hijo Mads desaparece, Jana pierde las ganas de seguir viviendo.

Mads Nielsen (1974) (T1-E1)

Es el hijo menor de Jana y Tronte Nielsen. La última vez que su familia lo vio con vida fue en octubre de 1986. Su desaparición de inicio a la historia de Dark.

Ulrich Nielsen (1971) (T1-E1)

Es un hombre impulsivo que sigue sus instintos tanto en lo laboral como en la vida privada. Es el esposo de Katharina. Cuando Ulrich es adolescente, su hermano menor, Mads, desaparece de Winden sin dejar rastro. Su vida queda marcada por la desaparición y la ineptitud de la policía. Esta pérdida, deja al descubierto los conflictos maritales entre sus padres: Jana y Tronte.

Katharina Nielsen (1970) (T1-E1)

Esposa de Ulrich. Trabaja como directora de la escuela Winden. Es dura, independiente y no le teme a los conflictos.

Mikkel Nielsen (2008) (T1-E1)

Es el hijo menor de Ulrich y Katharina Nielsen, un niño determinado y despreocupado que sueña con ser mago. En la Temporada 1, Episodio 1 (T1-E1), Mikkel desaparece un 4 de noviembre de 2019, cuando estaba al cuidado de sus dos hermanos mayores: Magnus y Martha, quienes habían ido al bosque a encontrarse con sus amigos y lo llevan consigo. Pero cerca de las cuevas de Winden, luego de un acontecimiento perturbador que los hace correr a todos. Mikkel desaparece.

Martha Nielsen (2003) (T1-E1)

Es la segunda de los tres hijos de Ulrich y Katharina Nielsen, es una joven sensible a la que le encanta actuar. Magnus y Mikkel son sus hermanos. El día en que Mikkel desaparece, Martha y Magnus acudieron a buscar el escondite secreto del desaparecido Eirk Obendorf.

Magnus Nielsen (2001) (T1-E1)

Es el hijo mayor de Ulrich y Katharina Nielsen. Es aficionado a la marihuana y viste como skater. Le gusta parecer desinteresado pero es amable.

LOS TIEDEMANN

Egon Tiedemann (1922) (T1-E3)

Egon cree en el poder del bien, tanto en lo personal como en su labor de policía. Claudia es su hija, lo que convierte a Regina en su nieta. En 1953, junto con su jefe Daniel Kahnwald, queda desconcertado cuando hallan los cuerpos de dos niños con los ojos quemados y ropa futurista en la obra de la planta nuclear. Con monedas de un centavo, de 1986, colgadas en el cuello.

Egon presiente que la desaparición de Helge está vinculada a un extraño que llegó preguntando por el niño a la estación de policía. En 1986, Egon se preparaba para jubilarse y recibe la tarea de investigar la muerte de un rebaño de ovejas en un campo.

Doris Tiedemann (1922) (T1-E8)

Parece la típica ama de casa de la década de los 50 pero piensa con mucha más libertad de lo que su esposo cree. Mientras Egon está ocupado, Doris se dedica a la casa y cuida de Claudia. Las cosas se complican cuando Agnes Nielsen y su hijo Tronte se mudan a la casa familiar como inquilinos. Ambas inician una cercana relación que rebasa las barreras de la amistad.

Regina Tiedemann (1971) (T1-E1)

Regina y su esposo Aleksander tienen un hijo juntos: Bartosz. Regina se muestra como una mujer austera y herida, algo que no sorprende considerando algunas de las cosas que le tocaron vivir. Administra un hotel.

Aleksander Tiedeman (1966) (T1-E1)

Es el director de la planta nuclear, lo que lo convierte en uno de los hombres más poderosos de Winden. Parece un hombre serio y decente, pero esconde varios secretos.

Bartosz Tiedeman (2003) (T1-E1)

El joven suele parecer arrogante pero es muy inseguro. Es el único hijo de la familia rica conformada por Regina y Aleksander Tiedeman. Tras la desaparición de Erik Obendorf, en 2019, Bartosz quiere encontrar el escondite de drogas en las cuevas de Winden.

LOS KAHNWALD

Daniel Kahnwald (1915) (T1-E8)

Es el jefe de la policía de Winden en la década de 1950. Tiene una presencia imponente y es el padre de Inés. Lidera la investigación del hallazgo de los cuerpos de los niños en la planta nuclear.

Inés Kahnwald (1940) (T1-E1)

Inés es la madre de Michael Kahnwald. Tiene una tensa relación con su nuera, Hannah. El 21 de junio de 2019, Michael se suicida inesperadamente. Inés se queda con la carta de despedida destinada a su nieto Jonas, pero decide no abrirla.

Michael Kahnwald (1975) (T1-E1)

Decidió suicidarse en el ático de su casa el 21 de junio de 2019. Deja a su esposa Hannah y a su hijo Jonas.

Jonas tiene problemas para superar el suicidio de su padre y queda internado en un hospital psiquiátrico por varios meses.

Hannah Kahnwald (1972) (T1-E1)

Es una mujer lista e impulsada por el dolor y la venganza. No tiene miedo de acudir a las conspiraciones para obtener lo que quiere.

Jonas Kahnwald (2003) (T1-E1)

Es el hijo único de Hannah y Michael. Es un adolescente tranquilo y algo sombrio. Jonas tiene muchas dificultades para afrontar el inesperado suicidio de su padre y pasa varios meses en un hospital psiquiátrico lejos de Winden. Unos días después de su regreso a Winden, Mikkel desaparece. Jonas fue el último que lo vio.

LOS DOPPLER

Bernd Doppler (1913) (T1-E3)

Winden no sería igual sin Bernd Doppler. Un hombre visionario que impulsó los planes de la construcción de la planta nuclear en la década de los 50 y luego la administró durante varios años.

Bernd vive con Greta en una majestuosa casa señorial. Quiere mucho a su hijo Helge y queda destrozado cuando éste desaparece. El hallazgo de los cuerpos de dos niños no identificados en la obra de construcción de la planta le afecta porque su proyecto n puede tener mala publicidad. En 1986, le cede la gerencia de la planta nuclear a Claudia Tiedemann, quien descubre que durante el verano hubo un accidente que fue encubierto. Claudia quiere revelar los hechos pero Bernd la convence de no hacerlo y le muestra un escondite de varios barriles amarillos con desechos nucleares en las cuevas Winden.

Greta Doppler (1917) (T1-E8)

Es una mujer conservadora y muy religiosa, que no suele ser afectuosa con su hijo Helge. Cuando el niño desaparece, no deja ningún rastro, solo una caja repleta de aves muertas. Greta confiesa al pastor Hanno Tauber que rezó para que se llevaran a helge, porque no estaba segura si era hijo de Bernd.

Helge Doppler (1944) (T1-E1)

Es el padre de Peter Doppler. Tiene la oreja izquierda mutilada. Aún no se sabe qué le sucedió. Helge ha envejecido y vive en un asilo. Está senil y a menudo murmura profecías entredientes. Su hijo Peter y su nuera Charlotte se encargan de él.

Peter Doppler (1970) (T1-E1)

Peter es un psicoterapeuta sensible y algo inseguro. Junto con su esposa, se hace cargo de sus dos hijas: Franziska y Elisabeth, y de su padre, Helge.

Charlote Doppler (1971) (T1-E1)

Es una mujer muy racional que trabaja como jefa de la policía de Winden. Tiene dos hijas con Peter.

Franziska Doppler (2003) (T1-E1)

Tiene una reputación de estudiante destacada, pero no es una persona que se deje llevar. Siente rabia con sus padres porque no hablan abiertamente de los problemas de su matrimonio. Elisabeth es su hermana menor.

Elisabeth Doppler (2011) (T1-E4)

Es la menor de dos hijas de Charlotte y Peter. Es sorda, pero muy segura y no da su brazo a torcer frente a Franziska, su hermana mayor. Ella se une al grupo de desaparecidos al intentar volver sola de la escuela. Varias horas más tarde, vuelve a casa y le dice a sus padres que conoció a un hombre de nombre Noah que le da un reloj de oro como regalo para su madre. Al día siguiente, su novio, el niño Yasin Friese desaparece.

OTROS PERSONAJES CLAVE

H.G. Tannhaus (1913) (T1-E3)

Es el relojero de Winden. Lo suyo es el tiempo e incluso escribió un libro sobre las bases teóricas del viaje en el tiempo, pero tal parece que el no es al autor original del texto. Incluso construyó la máquina del tiempo, siguiendo unos planos que Claudia Tiedemann le entrega.

Noah (1904) (T2-E1)

Es uno de los enigmáticos personajes de Dark. Se trata del hermano de Agnes Nielsen. Desde su adolescencia fue seguidor de la sociedad secreta Sic Mundus y colabora en la construcción del pasaje para viajar en el tiempo, en las cuevas de Winden. En la década de 1950, en Winden, Noah es conocido como Hanno Tauber. Es pastor local.

Adán

Es un personaje clave en Dark, se trata de Jonas pero sesenta años más viejo.

