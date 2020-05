Karla Vallín, con paso firme hacia el éxito

Concentrada en crear, Karla Vallín aprovecha la cuarentena para preparar su retorno a la “nueva normalidad”.

La cantante, originaria de Aguascalientes, ansía volver para seguir promocionando ‘Algo inmoral’, su nuevo sencillo que ha impactado en el mundo de la música con una mezcla de pop-cumbia. Ahora se prepara para una nueva colaboración. “Viene mucha buena música”, dijo en entrevista.

Esa nueva colaboración será con Raymix y podría ser el paso que Karla quiere dar un poco más hacia la cumbia.

“Me encanta la cumbia, mi propuesta musical es pop-cumbia, pero realmente me quiero aventar más a la cumbia. Ahora viene esto con Raymix que me emociona mucho”, manifestó.

Y es que Karla nació y creció con un cúmulo de influencias musicales por parte de sus padres.

De su papá, Sergio Vallín, guitarrista de Maná, reconoce haber tomado amor por el rock clásico, el pop, el jazz y el Blues.

Mientras que su madre le inculcó la pasión por la cumbia, la música muy latina como bachata, cumbia, regional, banda samba.

“Siempre tuve dos mundos y en mi cabeza pues lo lógico era ir hacia los dos. Entonces me fui por eso a los dos pero realmente me encanta la cumbia”.

Para Karla, esta cuarentena ha sido una oportunidad para conocerse más, tomar fuertes decisiones y capacitarse en sus otras pasiones.

Así, la joven de 24 años , aprovecha los días de confinamiento para hacer lecturas sobre construcción de guiones, una actividad en la que le gustaría incursionar en algún momento.

Karla compartió que ya cuenta con un par de historias que le gustaría estructurar de manera más profesional.

“Sí me gustaría que alguien leyera mi guion y que hubiera la manera de hacerlo realidad, me gustaría meterme al cine”.

Soñadora y con una fuerte convicción, Karla se dice muy contenta con la respuesta que ha dado el público a su sencillo ‘Algo inmoral’ que en 15 días ha alcanzado más de 168 mil visualizaciones en la plataforma YouTube.

Con ‘Algo inmoral’ Karla hace una invitación a dejar los prejuicios y todas las cosas socialmente bien vistas.

La cantante originaria de Aguascalientes compartió que este sencillo nació tras la experiencia que vivió al mudarse a Los Ángeles.

“Siempre escuchaba a la sociedad antes que a mí entonces cuando me voy a Los Ángeles es por primera vez que yo tengo esa libertad de ser quien realmente quería ser sin que nadie me estuviera diciendo “no no salgas con él es un chico malo” o “¿cómo? ¿no te vas a casar con el primer novio que tienes?”.

Confinada en su hogar en Aguascalientes, rodeada de su familia a quien agradece el apoyo incondicional y el siempre estar presentes e impulsarla a hacer lo que le gusta, Karla Vallín relata que esta cuarentena la ha enfrentado con ella misma.

“Ha sido muy personal he tenido que ir muy adentro, he tomado muchas decisiones fuertes (…) Me pasa que esta cuarentena fue realmente enfrentar a mis monstruos y más cosas porque te conoces y dices ¡wow!, no sabía que esto lo podía hacer”.