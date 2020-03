Michelle Lanz se abre camino en la música

Giovanna Cancino

A penas tiene 15 años de edad y Michelle Lanz ya tiene claro a qué quiere dedicarse de manera profesional; ella quiere ser cantante.

En entrevista, compartió que, a los siete años de edad, le pidió a su madre que la inscribiera a clases de canto y hoy toma asesoría personalizada con la maestra Sofía Miranda.

“Lo que más deseo es ser cantante y el género pop es mi favorito”, dijo.

Como buena adolescente, ya tiene ídolos musicales; entre ellos se encuentra Dua Lipa y Billie Eilish, de quienes ha hecho ‘covers’ de los temas ‘Don’t Start Now’ y ‘Lovely’, por mencionar algunos, los cuales están disponibles en su canal de YouTube.

“Me identifico con ella (Billie Eilish), porque su tono de voz me gusta, queda más a mi voz y me gusta mi interpretación”, comentó Lanz.

La joven también tiene temas disponibles en Spotify y iTunes, los cuales interpreta en inglés, el idioma en el que desea cantar.

Michelle está consciente de que no basta solo con tener una voz privilegiada, sino ser disciplinada y perseverante, ya que es una carrera en la que se requiere mucha constancia, pero no tiene duda de que es la que quiere ejercer.

“Yo decidí cantar, porque es una forma de expresar lo que uno desea transmitir con tu interpretación. Es una forma de hacer llegar un mensaje”, mencionó.

La vida es de retos y de sorpresas. Michelle tiene uno en puerta, luego de llegarle una oportunidad para mostrar su talento fuera de México y en representación de Latinoamérica.

El evento ‘Child Aid Asia, Little Creators’, que hace un ‘casting’ masivo para elegir a un menor por continente, la seleccionó para representar a América.

Se trata de un concierto que se realizará en el Suntory Hall, en Tokio, para todos los orfanatos de Asia. La audición fue en septiembre de 2019 y en diciembre de ese año le notificaron que fue elegida. Su participación incluye el hospedaje y los boletos de avión. La cita para dicha experiencia es del 1 al 5 de mayo.

Es una oportunidad que no esperaba. El ‘casting’ fue aquí en Querétaro y cuando supe que era una prueba para toda Latinoamérica, dudé en quedar, pero afortunadamente se dieron las cosas. Ahora me emociona conocer Japón y a otros chicos que cantan y tienen el mismo sueño que yo, además de que me agrada ayudar con mi interpretación”, comentó Michelle.