Caloncho: música con intensión positiva

Arcelia Guadarrama

Para Caloncho, la música que elabora y comparte con sus seguidores es una aportación de optimismo y buena vibra que le ayudan a devolver a todas las personas que lo escuchan un mensaje constructivo.

“Me encanta que sea así. Honestamente si puede servir de algo, ¡qué bueno!”, declaró el cantante sonorense durante su visita a tierras queretanas.

Caloncho reconoce que algunas de sus canciones se asocian a cuestiones positivas o luminosas. Lo sabe, porque lo lee en sus redes sociales, en los comentarios que sus ‘fans’ escriben para agradecer canciones como ‘Optimista’.

“Me encanta que se me asocie a eso. Al final es un ideal personal, es algo que busco, precisamente encontrar motivos para estar contento y disfrutar de la existencia que es muy breve.

“Hacerlo canción fue un vehículo para transmitir ese mensaje a más personas, particularmente esa canción, porque la creé cuando estaba aprendiendo algo sobre el budismo, que es muy complejo, pero esos pequeños aforismos que entendí en ‘El arte de la felicidad’ (libro) se me quedaron muy grabados y de ahí sale la canción”, explicó.

El cantante sonorense se reconoció como uno más de los mexicanos que trata de asimilar la realidad que se vive en México, con una ola de violencia que desató el movimiento a favor de las mujeres.

No me imagino siendo mujer. Estoy al pendiente de ese tema, de los feminicidios que es algo muy triste; es una aberración.

Al final soy padre de dos niñas y me preocupa mucho (la situación), así que trato de cambiar cosas que inconscientemente he aprendido por la cultura que desarrollé. Al final, hay mucho machismo en México y hay tanto de lo que no nos damos cuenta. Así que estoy en esa búsqueda de conciencia y eliminación de cosas que sé que de pronto he mencionado, como ‘micromachismos’”.