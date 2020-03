La banda francesa Samba de La Muerte llega a Querétaro

Dentro de su gira “Samba de tour la muerte”, Samba de La Muerte, tocará las canciones de su álbum A life with large opening este sábado al público queretano

Natalia López

La banda francesa Samba de La Muerte se presentará en Querétaro este sábado 7 de marzo en Moser Café Kultur como parte de su tour ‘Samba de tour La Muerte’. Los músicos abarcarán más de 4 países y México es el segundo destino en donde presentarán su álbum A life with large opening. Sobre este hecho, Adrien Leprêtre, vocalista de la banda, hablò para este medio.

El nombre de la banda Samba de La Muerte lo elegí porque era el título de una canción que me gustaba mucho y representaba para mí la mezcla perfecta entre la música y las emociones que esta te genera, lo mismo que buscaba para las canciones que iba a componer”, comparte en una entrevista exclusiva.

Es la primera vez que el grupo francés viene a México y las expectativas del artista en cuanto al público mexicano son muy buenas. “Quiero conocer a la gente mexicana y que también descubran lo que tenemos para ellos. Es la primera vez que venimos y creemos que el show va a ser muy bueno, esperamos poder regresar en un futuro”, reveló.

Samba de La Muerte nos presenta una nueva forma de disfrutar la música indie pop, electrónica y afro-beat a través de su estilo único. Este grupo de 4 amigos, que se conocieron en la prepa, vienen a escenarios mexicanos para compartir su talento.

El álbum que estarán tocando a lo largo de su gira será A life with large opening, lanzado en 2019, interpretando también su canción más emblemática You’ll never know when I lie, pues Adrien cuenta que es la primera canción que los mexicanos descubrieron de ellos y que en Europa es de las más conocidas. “La gente se vuelve loca con esta canción”, afirmó.

Dentro de sus planes a futuro, él espera que se siga conociendo su música y también que pueda componer un nuevo álbum para lanzarlo en 2021.

Finalmente, el vocalista invita al público queretano a que vaya a su concierto. “Estoy muy emocionado de poder conocerlos y espero que la audiencia sea muy buena, que realmente les guste nuestra música y sobre todo que la disfruten”, señaló.

