Arcelia Guadarrama

Coloridos y enormes pavorreales reciben a los clientes de Carls Jr. Los Arcos, empresa del grupo restaurantero Dexfood, en un mural de 120 metros cuadrados inaugurado ayer en este restaurante que cumple un mes de haber abierto sus puertas en el bulevar Bernardo Quintana, de Querétaro.

Con esta propuesta, Grupo Dexfood y Carls Jr. impulsan el arte y la cultura local, acción que forma parte de los valores de esta empresa que busca ser socialmente responsable.

Esta sucursal de Carls Jr. destaca por recibir a sus clientes en un ambiente más urbano, con espacios más cómodos, iluminación cálida y temperatura correcta, que te invitan a permanecer en el restaurante y disfrutar una larga estancia mientras se consumen sus alimentos.

Al ingresar al restaurante, el cliente recibe un impacto visual con una decoración que hace alusión a las playas de California, Estados Unidos, lugar de donde viene la marca.

Manjarrez agregó que la cultura que se implementa en Carls Jr. va enfocada a brindar un cálido trato a todos los clientes.

Sergio Morales Bello, quien prefiere ser llamado SERMOB, es un apasionado del arte. Ama tanto su trabajo que no le importa destinar recursos propios con tal de viajar a diferentes sedes para plasmar su arte en los muros del mundo.

En entrevista realizada en las instalaciones del Carls Jr. que acoge su arte en un muro de 120 metros cuadrados, el artista queretano compartió la alegría que le produce el impacto que ha generado su mural en las personas que visitan esta sucursal y en quienes pasan caminando por la zona.

Me gusta en el sentido de que hay mucha gente que se está acercando a tomarse fotografías. Siempre me había preguntado qué se sentía que eso pasara en un mural, porque esto tenía toda la intención de llenarle el ojo al espectador y hacerlo que se acercara y me encanta que vas caminando por Bernardo Quintana y de pronto estás viendo tráfico, tráfico, tráfico… algo llama tu atención y además te deleita la pupila”, relató.