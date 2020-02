Giovanna Cancino

Los pequeños que demuestran tener una capacidad intelectual o cognitiva elevada y por arriba de las personas de su edad son considerados niños genios debido a sus capacidades y dominios superiores, así como un gran interés por aprender.

Para el especialista en psicología clínica infantil, Fernando Lara Poot, estos niños siempre sobresaldrán del resto, ya que por lo general suelen ir más allá de lo que está establecido.

Pareciera que tener un hijo así es o será fácil, pero el hecho de que dominen el intelecto y sepan muchas cosas no quiere decir que todo esté bien en ellos”, dijo el especialista.

Fernando agregó que, por lo general, estos niños tienen un bajo control emocional y poca tolerancia a la frustración, lo que ocasiona eventos de ansiedad y depresión.

Se presionan tanto y, por lo mismo que no han alcanzado una madurez, no pueden controlar sus emociones, es decir, no saben cómo actuar, querrán las cosas en el momento y las respuestas al instante”, comentó.