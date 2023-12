Daddy Yankee anuncia su retiro del reguetón para volverse cristiano

El cantante de reguetón, Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores luego de que revelera su retiro de la música y que el motivo de esto es porque continuará su vida entregado al cristianismo.

Daddy Yankee continuó la revelación aseverando que, pese a alcanzar la fama desde hace más de una decada, no pudo encontrar la felicidad hasta ahora, de la mano con la biblia, por lo que comenzará su nueva etapa.

“Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él; pude recorrer el mundo durante años,ganar muchos premios, aplausos, elogios, pero me di cuenta de algo que dice la biblia: ´¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’”, dijo.

Te podría interesar: Luis Miguel cierra concierto con festejo a lo Cristiano Ronaldo

Al cierre de un concierto que sostuvo la madrugada de este lunes en Puerto Rico, el interprete de ‘Gasolina’ confesó que encontró en la religión un nuevo camino y propósito, difundir la palabra de dios.

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, señaló.