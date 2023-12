El Club de Industriales se llena de arte

Francisco Pérez

En colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, el Club de Industriales de Querétaro, y 10 artistas locales inauguraron una exposición que ahora da vida y belleza a los pasillos de este importante recinto en la capital queretana.

Marcela Herbert Pesquera, secretaria de cultura de Querétaro, formó parte de la inauguración, acompañada de autoridades del Club, y quienes hicieron posible esta exposición única de arte local. ‘Este tipo de exposiciones son la mejor oportunidad que tenemos para reconocer y celebrar la coordinación y el trabajo coordinado entre el gobierno y la iniciativa privada. Nos da mucho gusto estar aquí en el Club de Industriales, en donde estamos haciendo equipo presentando a 19 artistas queretanos’, comentó.

La secretaria de cultura destacó el valor del arte en una sociedad, particularmente la visión que se tiene de aprovechar las herramientas que el arte brinda para sensibilizar y crear una consciencia en los diferentes grupos que forman Querétaro.

Adriana Covarrubias Herrera, presidenta de la Comisión de Cultura del Club de Industriales, habló sobre la importancia de llevar el arte a todos los lugares posibles en la entidad. Señaló la importancia que tiene en la vida de todos quienes lo consumen, así como la labor que realizan para acercarlo desde diversas trincheras.

‘Tener esta exposición es algo muy bueno para el Club, así como para los artistas queretanos. En muchas ocasiones el problema que tenemos es que el arte no se aprecia con todo el valor que tiene, no está de moda, lamentablemente. Esfuerzos como este, donde acercamos el arte a personas que, tal vez no tienen el tiempo de apreciarlo, pues es muy bueno que lo traigamos para que lo aprecien’, dijo.