Bad Bunny es declarado como ‘El Nuevo Rey del Pop’

El cantante de reguetón, Bad Bunny, apareció en la portada de la prestigiosa revista, Forbes, y no solo eso, sino que la misma editorial destacó al puertorriqueño como ‘el rey del pop’.

La revista destacó la carrera musical del ‘conejo malo’, quien ha sido el artista más escuchado en Spotify durante los últimos tres años y con más de 32 mil millones de reproducciones en YouTube.

Además de destacar que los números del reguetonero han superado a otros artistas como Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift, la revista despertó la polémica al llamarlo ‘Rey del Pop’, titulo con él que llamaban al difunto Michael Jackson.

Ante esto, usuarios de redes sociales comenzaron rápidamente a expresar el desacuerdo sobre que Bad Bunny reciba ese sobrenombre, tras el legado musical que Michael Jackson dejó.

No obstante, también hubo quienes defendieron al interprete de ‘Tití me preguntó’, recordando algunas de las aportaciones que el latino ha hecho a la industria musical y su papel como inspiración para las futuras generaciones de artistas.

If there’s one constant about 29-year-old Bad Bunny (@sanbenito), it’s that whatever he creates becomes a world-wide hit. https://t.co/strf3eHdNM#ForbesUnder30 pic.twitter.com/6curZQdKO7

— Forbes (@Forbes) November 28, 2023