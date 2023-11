Taylor Swift se reúne con familia de fan que murió en su concierto

Hace poco más de una semana, falleció Ana Benavides, una fan que asistió al primer concierto de Taylor Swift en Brasil; quien perdió la vida debido a las altas temperaturas en el lugar.

Luego de que la cantante emitiera un comunicado en redes sociales, donde externaba su dolor al saber que la chica murió en una presentación; este domingo en redes sociales circularon imágenes y videos de la familia de Ana en un palco exclusivo en el recital llevado a cabo en Sao Paulo.

A través de X, usuarios publicaron fotos de algunos familiares de la joven, usando camisetas blancas con la foto de la fanática. Dichas imágenes muestran a la familia en un palco especial, al cual solo acceden allegados o invitados de la artista.

Al mismo tiempo, circuló una foto de los familiares de Benavides junto a la intérprete de Cruel Summer, previo al inicio del espectáculo.

Según el medio The Sun, Swift se puso en contacto en secreto con la familia de Ana Benavides para ofrecerles apoyo.

La información salió a la luz luego de que la estadounidense fuera objeto de críticas; ya que aparentemente, no contactó a la familia de la “swiftie” tras su muerte.

A su vez, el medio menciona que la compositora está afectada por la pérdida de la joven y que ha recibido el apoyo de seres cercanos.

Igualmente, el Washington Post adelantó que la familia de Ana fue invitada al concierto en Sao Paulo para conocer a Taylor; algo que sí ocurrió este domingo.

