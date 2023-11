Foto: Carlos Curiel

The Beatles, Queen y David Bowie se hicieron presentes en Querétaro durante la noche rockera en el Teatro Metropolitano

La espera terminó y el concierto ‘Rock Jude Fest’ se llevó a cabo en el Teatro Metropolitano del Querétaro Centro de Congresos, con una gran legión de fanáticos que querían escuchar los éxitos de las bandas The Beatles y Queen, así como el cantautor David Bowie, en esta noche rockera.

Para interpretar estos grandes éxitos, se contaba con las voces de Daniel Gutiérrez, integrante del grupo de rock mexicano alternativo La Gusana Ciega y Víctor Carré, dos potentes registros que daban vida a la música de The Beatles y Queen, pero que para esta ocasión contarían con un refuerzo de lujo y la suma de un representante de rock al show, ampliando el panorama.

Leonardo de Lozanne, recordado por su participación como vocalista en el grupo de rock Fobia, era el encargado de cantar las canciones de David Bowie y con esto completar la Trinidad musical en el que se convirtió el homenaje rockero.

Canciones como ‘Hey Jude’, ‘Get Back, ‘I want to hold your hand’, entre otras fueron las canciones con las que Daniel nos recordó al cuarteto de Liverpool, poniendo a cantar y bailar a todos los presentes, mientras él, vestido con chaqueta negra, transportaba al público a los 60’s.

En tanto Víctor Carré tocaba el piano e imprimía toda su pasión y arte que nos evocaba a Freddie Mercury con canciones como ‘Lady Gaga’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Don’t stop me now’, saltando por todo el escenario, consiguiendo que los presentes lo acompañaran durante toda su presentación.

Y finalmente Leonardo de Lozanne lograba ser una fantástica incorporación y una muy atinada decisión, al interpretar himnos musicales de David Bowie, como ‘Let’s dance’, ‘Space Oddity’, y ‘Starman’, imprimiendo el toque melancólico que empataba muy bien con su voz.

Las tres grandes estrellas fueron respaldadas por los músicos de Melina, quienes redondearon la mágica noche de nostalgia y adrenalina, siempre orbitando, quizá, el género musical más popular: el rock.

Con información de Carlos Curiel