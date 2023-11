Gaby Spanic denuncia a Pablo Montero por abuso

Gabriela Spanic sorprendió al denunciar públicamente a Pablo Montero por presunto abuso sexual.

La fuerte revelación generó muchas dudas, pues lo confesó en un reality show en el que participa la también ex concursante de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Sin embargo, la actriz afirmó que buscó asesoría legal antes de contar la agresión que sufrió por parte del cantante.

Gaby Spanic confiesa que Pablo Montero abuso de ella

Fue durante un episodio del programa “Secreto de Villanas” que la protagonista de telenovelas como “La Usurpadora”, “Emperatriz”, “Prisionera” o “La otra cara del alma”, mientras disfrutaba de la piscina, reveló que fue atacada por el histrión.

Asimismo, la venezolana mencionó que ella fue víctima de un “delito” es por ello que averigüe con unos abogados sí podía hacer pública su vivencia.

Gaby Spanic también detalló cómo fue que Pablo Montero la atacó sexualmente.Y aunque la actriz no reveló dónde y cuándo sucedió el abuso, por su relató, se ha deducido que fue dentro de La Casa de los Famosos, pues ambos actores participaron en dicho reality show.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero… Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí’”, declaró Gaby en un capítulo de “Secreto de Villanas”.

Y aunque Gaby Spanic explicó cómo fue que el actor, quien interpretó a Vicente Fernández en la bioserie no autorizada de Televisa: “El último Rey. El hijo del pueblo”, la atacó, la actriz no especificó si ya levantó una denunciante las autoridades correspondientes.

Pese al revuelo que ha causado las declaraciones de la ex reina de belleza, hasta el momento, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto, pero se espera pronto lo haga.

Más denuncias de presunto abuso contra Pablo Montero

Cabe destacar que esta no sería la primera denuncia por presunto abuso sexual contra Pablo Montero.

Recordemos que, a principios de 2023, aparentemente dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, lo denunciaron ante las autoridades de dicho Estado.

Por su parte, la revista TvNotas señaló que las presuntas víctimas habrían sido menores de edad.

Sin embargo, tras el escándalo que se generó, Óscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero, negó rotundamente haber incurrido en estos supuestos actos.

“Me enc#$%& que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso…”, declaró con gran molestia el cantante y actor en aquel entonces.