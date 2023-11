Taylor Swift lucha por respirar durante concierto en Río de Janeiro, Brasil

Taylor Swift parecía estar jadeando en su presentación en Río de Janeiro, Brasil, el pasado viernes por la noche.

Un video del concierto difundido en internet mostró a la cantante aparentemente luchando por respirar; justo después de cantar Bejeweled al final de su actuación de horas de duración.

Te podría interesar: Fan de Taylor Swift muere en show en Brasil por golpe de calor

La situación preocupó a sus seguidores en medio de la polémica tras la muerte de una fan por un paro cardíaco que le provocó una deshidratación severa.

A su vez, otros usuarios elogiaron a la compositora por aplazar el concierto del sábado por la noche. Ello después de que los fans asistieron al concierto del día anterior con temperaturas de casi 38 grados centígrados.

La estadounidense anunció este sábado que pospondrá su presentación por consideración a la “seguridad y bienestar de sus fans, compañeros de actuación y equipo”.

La decisión se produjo luego de que Ana Clara Benavides, quien asistió al recital del viernes; perdiera la vida al sufrir un paro cardíaco por las temperaturas extremas.

Benavides documentó su viaje al The Eras Tour en internet; por lo que se mostró haciendo fila durante horas para tener un mejor lugar en la sección general del estadio. Una vez dentro, consiguió tomar algunas fotografías del escenario antes de desmayarse.

De acuerdo con el diario brasileño Folha de S.Paulo fue “reanimada en el estadio durante unos 40 minutos, antes de trasladarla en ambulancia”.

Sin embargo, murió antes de llegar al hospital.

Taylor Swift lamentó la muerte de la fanática en redes sociales.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado digo que hemos perdido a una fan esta noche antes de mi concierto . Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por la pena cuando siquiera intento hablar de ello”, expresó.

taylor was struggling to breathe as well!! pic.twitter.com/bV12oFwxjV

— Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) November 18, 2023