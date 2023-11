Denisse Guerrero habla de la ‘India María’ y Raúl Velasco

La cantante reveló que no tiene ningún parentesco con la pareja de famosos

Denisse Guerero de Belanova ha impactado a todos sus fans con su regreso a los escenarios, sin embargo, desde hace un tiempo, la cantante, quien desapareció del mundo de la música por problemas de salud mental luego de que le encontraran un tumor, ha sido señalada por ser la hija no reconocida de la India María y Raúl Velasco.

Hace unas pocas semanas, la intérprete de “Rosa pastel” compartió una foto de su mamá y de cierta forma puso fin a los rumores que la involucran con la actriz y el famoso conductor, pues la imagen muestra a una señora completamente diferente, sin embargo, en esta ocasión, Denisse Guerrero rompió el silencio y confesó si es hija de la India María y Raúl Velasco ante los medios. Esto dijo.

Denisse revela si es hija de la ‘India María’

Fue durante un evento de una famosa revista que Denisse Guerrero tuvo un encuentro con la prensa y ahí fue cuestionada sobre toda la polémica de si es o no hija de María Elena Velasco “La india María” y Raúl Velasco.

La cantante reveló que no tiene ningún parentesco con la pareja de famosos, y agregó que, aunque entiende que quizá tenga un parecido con la India María, la realidad es que no tiene ningún tipo de relación con ella ni con el difunto presentador.

“No es mi mamá y no es mi papá, la otra vez subí una foto de mi mamá… yo me imagino que al ser mexicana puedo tener un parecido con la señora y yo sé que era una mujer muy culta y muy preparada pero no es mi madre”, enfatizó.

Admite admiración por ambos

Tras esas declaraciones agregó que su verdadera madre es originaria de los Mochis al igual que ella. Sin embargo, continuó diciendo que comprende que a la gente le parezca “divertida” esa versión porque llama la atención y es algo así como una leyenda urbana.

“Mi mamá es de Mochis, yo soy de Mochis. Yo admiro a la señora, que en paz descanse, pero no es mi mami y Raúl Velasco tampoco es mi papá, yo ya lo había dicho pero lo entiendo, a veces creo que a la gente le gusta esa fantasía porque se convierte en una leyenda urbana, uno se queda con la historia que mueve más, la más divertida”, compartió la vocalista de Belanova entre risas.

Regreso de Belanova

Cabe destacar que hace unos días, Belanova confirmó su regreso a través del cartel oficial para el evento ‘Festival Bésame Mucho 2024′ que tomará lugar en Austin, Texas el próximo 2 de marzo de 2024, sin dejar de lado que también formarán parte de la alineación para ‘Tecate Pa’l Norte’.

Además, el pasado fin de semana, apareció de sorpresa y como invitada especial en el concierto de Carla Morrison en la ciudad de México donde compartió escenario con la cantante, lo que ahora sí hizo oficial su regreso a los escenarios.