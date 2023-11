Enrique Guzmán pide disculpas por comentarios de abuso a una menor

El cantante, Enrique Guzmán, apareció en sus redes sociales para pedir disculpas por sus más recientes declaraciones en el que bromeó sobre abusar de una menor de edad durante una rueda de prensa.

Mediante su perfil oficial de Instagram, Guzmán compartió un video donde extendió una disculpa a sus seguidores, además, aseguró que la próxima vez leerá mejor el comunicado y así evitar equivocarse.

Asimismo, el interprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’, negó haber abusado de alguna menor de edad en su vida, al tiempo en que aseguró que el presunto video que salió a la luz en los últimos días es falso.

Enrique Guzmán también aseveró que las acusaciones que se han hecho en su contra por abuso de menores no ha sido nada más que una campaña para dañar su imagen y acusó a la prensa por presuntamente ser cómplice de ello.

“El constante acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien, con alguna intención que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede. Quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay video, no hay un recuerdo, no hay una niña diciendo ‘a mi me tocó’”, dijo.