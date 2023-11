El actor, Eric del Castillo, revela que padece enfermedad incurable, ‘No hay nada más que hacer’

Uno de los más reconocidos actores de la televisión y el cine mexicano, Eric del Castillo, ha vuelto a preocupar por su estado de salud, pues reveló que sufre de una enfermedad que no tiene cura.

El padre de la actriz, Kate del Castillo, durante una entrevista se abrió con los entrevistadores y el público para confesarles que actualmente se encuentra luchando contra la degeneración muscular.

Señaló que esta enfermedad, la cual es un deterioro visual “normal” en personas de su edad (89 años), algo, que le ha impedido poder continuar con sus proyectos en la pantalla chica.

“A pesar del problema que tengo visual. No puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico. Además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar”, señaló el histrión.