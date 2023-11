Carlos Rivera sube al escenario a niña que ahorró 3 años para verlo

El concierto se produjo en un concierto en Tlaxcala. / Especial

Carlos Rivera ofreció un concierto en Tlaxcala. Ahí, finalmente conoció a Ximena, una pequeña seguidora que días atrás se hizo viral por un video en el que se le ve emocionada antes de romper su alcancía; para ver cuánto dinero ahorró por tres años para ver de cerca al cantante.

El clip llegó hasta el intérprete de Te Esperaba, quien se sorprendió de la auténtica reacción de la niña; ya que estaba llorando al no saber si le alcanzaría para ver a su artista favorito. Sin embargo, el ganador de La Academia la invitó para que no gastara su dinero, puesto que el video lo conmovió.

Por medio de TikTok circulan videos del encuentro de la menor con el famoso. En los metrajes se ve a la niña en primera fila coreando todas las canciones e impaciente por conocerlo.

Carlos Rivera cumple el sueño de una pequeña fan

Una vez llegado el momento, Carlos la invitó a que se acercara a él, le dio un fuerte abrazo y le entregó un ramo de flores que le llevó al músico; las cuales recibió con mucho cariño.

Ximena y Carlos Rivera bailaron, cantaron y al final se tomaron una foto para inmortalizar la noche. Los videos se llenaron de comentarios positivos en los que destacaron el fanatismo de la pequeña y elogiaron el comportamiento del mexicano.

Previo a conocerlo, Ximena agradeció a sus seguidores, puesto que dijo que fueron parte importante para realizar su sueño; “Muchas gracias porque sin ustedes no habría logrado nada de que él comentara o que me regalara boletos o que me viera, muchas gracias a todos”.

Respuesta a @vmg0110 Esto es lo qué pasó con Xime en el concierto de Carlos Rivera ¡No cabe duda que los sueños se cumplen, y Xime es un claro ejemplo de ello! ❤️ Todos nuestros sueños y metas se lograrán siempre y cuando luchemos por ellos ✨ Xime eres una maravillosa persona✨

Con información de Excélsior