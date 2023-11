‘Radical’ rompe el canon de los filmes del tema sobre educación

Radical, la nueva película de Eugenio Derbez trata sobre el primer día de sexto grado, de los estudiantes de la escuela primaria “José Urbina López” en la ciudad fronteriza de Matamoros donde encuentran a su nuevo maestro tirado en el suelo y rodeado de pupitres volcados.

“¡No son escritorios!”, exclama. “¡Son botes salvavidas!”. Así comienza “Radical” de Christopher Zalla, un inspirador drama basado en una historia real sobre un maestro poco convencional llamado Sergio Juárez Correa (Eugenio Derbez).

Su lección del primer día trata sobre la capacidad de flotar. La metáfora no es difícil de entender: el aula de López es un bote salvavidas gracias a la educación.

Radical, un reflejo de México

“Radical”, que se estrenó en Estados Unidos ayer y actualmente se encuentra en cartelera en México, es una película convencional pero conmovedora del abarrotado canon de historias edificantes sobre educadores como “Stand and Deliver (Con ganas de triunfar)”, “Lean on Me (Apóyate en mí)” y “The Class”.

“Radical”, sin embargo, no está ambientada en una escuela de Los Ángeles, Nueva Jersey o París, como lo hacen otras películas. Matamoros, a lo largo del Río Bravo, junto a Brownsville, Texas, es conocida por su violencia extrema y campamentos de inmigrantes, considerada a veces un lugar sin ley.

“Radical” está ambientada además en 2011, uno de los años más sangrientos de la guerra contra las drogas en México. Esto crea un contexto especialmente improbable para un renacer en las aulas. La escuela en sí era apodada como “La escuela del castigo”. Por seguridad, sus puertas permanecen cerradas con llave durante el horario escolar.

Niños y su curiosidad

El método de empoderamiento de Sergio consiste en permitir que los niños sigan su curiosidad y encuentren respuestas por sí mismos. Al principio se muestran escépticos, pero pronto se sienten comprometidos y entusiasmados con su libertad para liderar su propio aprendizaje. Más de una vez, Sergio dice que los estudiantes ni siquiera lo necesitan. Hay muchos momentos esperados a medida que avanza el año escolar. Las maneras de Sergio despiertan la ira de otros profesores. Los padres desconfían y se preguntan si les está dando falsas esperanzas a los niños que afrontan un futuro difícil.

Pero si bien “Radical”, ganadora del premio a la Película Favorita del Festival de Cine de Sundance, tiene una fórmula conocida en su enfoque, obtiene lo suficiente de su conmovedor reparto para recibir calificación aprobatoria. Derbez ya había causado impresión desde las aulas como el alentador profesor de música de “CODA: Señales del corazón”, galardonada con el Óscar.

Sergio y las reglas

Aquí él ocupa un lugar central interpretando a Sergio con una sinceridad triunfadora y una resistencia total a las reglas.

La historia se enfoca en tres de los estudiantes: Paloma (Jénnifer Trejo), una genio de las matemáticas con sueños de astronauta que vive junto a un vertedero de basura donde trabaja su padre; Lupe (Mía Fernanda Solís), una filósofa en ciernes cuya madre embarazada espera que la ayude con el cuidado de sus pequeños hermanos, y Nico (Danilo Guardiola), un pequeño que está siendo entrenado por un traficante local como mensajero de drogas.

Sus historias nunca están del todo en el centro de “Radical”, que se acerca más a su maestro estrella. Pero cada joven actor es natural, particularmente Trejo. Su personaje de la vida real, Paloma Noyola Bueno, fue la figura central de un artículo publicado por la revista “Wired” del que se deriva parcialmente “Radical”.

Sergio y el director de la escuela

La mejor relación que retrata “Radical” es la que existe entre Sergio y el cauteloso y menos enérgico director de la escuela, Chucho (un maravilloso Daniel Haddad). Al principio parece que será un impedimento para Sergio, a quien advierte que no “patee el avispero”.

Pero en poco tiempo el director se convierte en un cómplice de su revolución y está dispuesto a, en un experimento adicional sobre flotabilidad, lanzarse a una pila de agua fría. Juntos, Derbez y Haddad también ayudan a que “Radical” flote.