Adele presume su gran colección de Dr. Simi

Foto: Redes Adele

La cantante, Adele, volvió a causar sensación y a enamorar a su público mexicano luego de que, tras su concierto en Las Vegas, Estados Unidos, aprovechó para presumir nuevamente su colección, esta vez completa, de muñecos Dr. Simi.

A través de sus redes sociales la británica compartió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos mexicanos, acompañado de un video en donde presumió toda su colección de Dr. Simi, con todo tipo de atuendos y de todos los colores.

“Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos Simi. ¡Los amo!, Last show of the year tonight, let´s go!” escribió junto con el video de apenas unos segundos.

En las imágenes se pueden observar los más de 100 muñecos del Dr. Simi que posee en su colección, los cuales están caracterizados con los diferentes atuendos que Adele ha modelado en sus conciertos.

Por parte de sus fanáticos mexicanos los comentarios no se hicieron esperar, expresando mucho cariño hacia la intérprete de ‘Rolling in the Deep’, por el amor que ella ha manifestado siempre a los mexicanos.