Exhiben a Valentino Lanús por presunto fraude de 4 millones de pesos

Exhiben a Valentino por un millonario fraude a nada más y nada menos que Jorge Kahwagi, exboxeador y político mexicano. Esto se sabe.

Exhiben a Valentino Lanús por millonario fraude

Fueron 11 años los que Valentino Lanús se alejó del mundo de las telenovelas y se recluyó en la selva junto con su esposa e hija. Fue apenas hace unos días que durante ese tiempo fue diagnosticado con cáncer y, según sus declaraciones, se curó gracias al ayuno que hacía y al yoga que practicaba.

Sin embargo, ahora ha sido Jorge Kahwagi, exboxeador mexicano, quien confirmó que el actor de Televisa solo se dedicó a estafar gente y él fue una de las víctimas, pues le robó más de 4 millones de pesos por una promesa de compra venta.

Fue Gustavo Adolfo Infante, quien en el programa “De primera mano”, dijo que Kahwagi lo llamó para contarle lo ocurrido.

“El sábado estaba yo en Mazatlán en un evento de Horacio Palencia y me marca Jorge Kahwagi (…) me dice ‘¿Gustavo te acuerdas que una vez me preguntaste que Valentino Lanús de qué podría vivir en la selva?’ y le digo ‘sí’ y me dice ‘pueste voy a contar de qué vive Valentino Lanús, pues de estafar a la gente‘”, mencionó.

Según lo relatado por el presentador y de acuerdo con lo que Jorge Kahwagi le dijo, Valentino Lanús y su esposa se dedicaron a estafar a varias personas vendiendo supuestos productos y objetos traídos de la India.

“Dice ‘a mí me estafaron él y su esposa’, le digo ‘¿cómo que te estafaron?’ y me dice ‘sí, me vendían cosas de la India, puertas, marcos, cuadros, de madera tallada, cuatro millones de pesos’, y a la hora de la entrega, se desaparecieron y no volvieron a saber nada”.

¿Dónde estuvo viviendo Valentino Lanús?

Valentino Lanús confesó que estuvo viviendo seis años en la selva para conectar con la naturaleza. Tomó esta decisión tras unas vacaciones y se convirtió en un ser espiritual, además de que practicó yoga por mucho tiempo.

“Esa vida fue un proceso como de seis años completos de alejarme de todo. Me fui un día de vacaciones y cuando llegué, la selva me llamó y me quedé… Fue algo interesante, toda una experiencia y traigo muchas cosas que compartir”, mencionó.

Fue ese sitio el quele permitió conocer a su actual esposa, con quien tuvo una niña de nombre María: “Ella ya era un ser espiritual, sus padres son seres muy evolucionados”.

“Si ella me hubiera conocido de actor, ni ella me hubiera gustado, ni yo le hubiera gustado, tuvieron que pasar cosas importantes para que la vida nos uniera”, mencionó