The Beatles estrenarán canción inédita ‘Now and Then’

La mítica banda británica, The Beatles, ha regresado, pero esta vez, solo para lanzar una última canción para el deleite de sus más fieles fanáticos, así lo dieron a conocer en sus redes sociales oficiales.

Fue la misma agrupación que reveló el lanzamiento del nuevo sencillo y que contará con la participación de nada más y nada menos que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Te podría interesar: Sylvia Pasquel reaparece; confirma estar ‘afectada’ por ‘Otis’

Para esta última producción de The Beatles, Paul y Ringo, los últimos dos integrantes con vida, detallaron que la canción fue trabajada en 1970 tras su separación y que pronto llegará a los oídos de todo el mundo.

Este nuevo tema será lanzado el próximo dos de noviembre del presente año en todas las plataformas y estará acompañado con un documental sobre la banda que se estrenará un día antes del nuevo sencillo.

(1/6) “NOW AND THEN. THE LAST BEATLES SONG. OUT 02.11.23. #NowAndThen

New expanded and mixed editions of the “Red and Blue” albums to be released 10.11.23.

Pre-order now: https://t.co/jQtFaz4Tq8 pic.twitter.com/aLS2C046Pu

— The Beatles (@thebeatles) October 26, 2023