Muere el actor Matthew Perry a los 54 años

Hollywood está de luto, pues este sábado 28 de octubre se informó sobre el fallecimiento del actor estadounidense, Matthew Perry, a los 54 años de edad, estrella de televisión conocido por su participación en la serie ‘Friends’.

De acuerdo con medios estadounidenses, el actor fue encontrado sin vida la tarde de este sábado, dentro de un jacuzzi de una casa en el área de Los Ángeles, en California.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de la muerte de Matthew Perry, sin embargo, los medios especializados especularon que pudo ser por ahogamiento cuando se encontraba en la bañera.

Matthew Perry fue conocido por su papel en la popular serie de televisión ‘Friends’, en la que interpretó a Chandler Bing, siendo un personaje que se ganó el cariño de los fanáticos por su personalidad.

Asimismo, trabajó en otras producciones como la película ‘Falsas Apariencias’, ’17 otra vez’ y ‘The Ron Clark Story’, siendo está la última la que le valió para ser nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro.

‘Friends’ Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more 👇 https://t.co/OARIVTMOQ2

— TMZ (@TMZ) October 29, 2023