Fernando Colunga habla por primera vez de su pareja

Fernando Colunga se sinceró y habló como nunca antes de su vida privada. Asimismo, el actor confesó detalles inéditos sobre su relación de pareja; por primera vez habló de su “mujer” y su deseo de ser papá.

Fernando Colunga confirma que tiene una pareja sentimental

Para sorpresa de sus fans, el considerado como uno de los galanes de telenovelas favoritos, abrió su corazón en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Fernando Colunga, quien se ha caracterizado por ser uno de los actores más reservados con relación a su vida privada, decidió romper el silencio y por primera vez hablar de su pareja sentimental, de quien afirmó que lo apoya incondicionalmente.

“Mi mujer entiende [mi trabajo] y me apoya, que eso es lo más importante”, reveló el histrión.

Sin embargo, antes de elogiar a su pareja, Colunga explicó por qué decidió mantener en secreto sus relaciones amorosas.

Fernando fue muy claro al señalar que en una ocasión uno de sus noviazgos se hizo público y el revuelo que eso generó fue algo que no le gustó.

No le gusta ser publico

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera…”, detalló el galán de telenovelas.

De igual modo, el también protagonista de “María, la del barrio” manifestó que otra razón por la que no quería hacer pública su vida sentimental era porque “no quería utilizar a nadie”, ni que nadie haga lo mismo con él para “figurar”.

“Me di cuenta que no era el camino que yo no quería utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino”, puntualizó el histrión sobre su decisión de mantener su vida privada alejada de la prensa.

Fernando Colunga también mencionó que de hacer pública su relación sí hubiera podido afectarla

“No me va a dar más, no me va a dar menos y sí me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal imagínate si digo lo que hago, le va peor, entonces digo no me interesa”, comentó el protagonista de la telenovela “Porque el amor manda”.

Fernando Colunga habla del “misterio que esconde”

El actor aprovechó su plática con Mara Patricia Castañeda para reiterar que el mundo de la actuación, pero sobre todo la farándula es un “negocio es muy complejo; que te demanda mucho y te absorbe el alma, el corazón y un montón de cosas”.

Entonces, por todo lo que implica la fama es que Fernando Colunga desde hace tiempo decidió guardarse para él y su pareja amorosa su “alma y corazón”.

Sin embargo, el actor señaló que la prensa siempre se ha encargado de decir que “tiene un misterio, que algo esconde”, y sí, si lo tiene. Aunque no es nada de otro mundo, solo se trata de su relación sentimental.

“Bueno está bien algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío… mi alma, mi corazón es para mí, para mi mujer, pero nada más para nosotros”, externó el actor.

¿Quién es la “mujer” de Fernando Colunga?

El protagonista de telenovelas como “Soy tu dueña” o “La usurpadora”, fue muy reiterativo al señalar que su pareja sentimental es una mujer que lo “aguanta” y comprende su trabajo y aunque la elogió desafortunadamente no reveló la identidad.

Pero lo que sí hizo es afirmar que no es alguien desconocida, pues mencionó que algunos reporteros la conocen, pero no publican nada de ella porque respetan su vida privada.

“Yo me he encontrado viniendo con mi mujer un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’. Porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida”, comentó el actor.

Lo tratan muy bien

Asimismo Colunga indicó que “su mujer”, lo trata muy bien y me aguanta, que no es una tarea tan fácil.

“Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”, expresó el histrión

Finalmente Fernando Colunga no descartó convertirse en padre en algún momento con su actual pareja sentimental, pero su carrera artística al parecer se lo ha impedido.

“Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera”, concluyó el histrión.

Cabe destacar que, la última pareja que se le conoció a Fernando Colunga fue la actriz Blanca Soto, quien de 2007 a 2011 estuvo casada con el actor y director estadounidense Jack Hartnett.