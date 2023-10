Vibrante concierto con 'Partituras Deportivas' / Foto: Alejandra Luján

Francisco Pérez

El Teatro Metropolitano de Querétaro se convirtió en un ring de boxeo, en una pista de atletismo, en un campo de futbol; pero principalmente fue el escenario donde la Orquesta Filarmónica de Querétaro hizo vibrar a los presentes con algunas de las melodías más famosas del deporte.

Este concierto se desarrolló en el marco del Festival Deporte es Cultura, que busca enaltecer la actividad deportiva y su genuina relación con la cultura, con las bellas artes.

Los asistentes se emocionaron al escuchar los acordes de melodías que relacionan con películas, con eventos deportivos o simplemente con una competencia entre seres humanos. El marco fue adecuado para recibir a los asistentes y permitió que se disfrutara auditiva y visualmente.

“Este es un festival que busca celebrar lo mejor de dos mundos, que es el mundo del deporte y el mundo de la cultura. Hay dls palabras que definen esto que es la celebración y el encuentro”, comentó José Ignacio Olvera, director de arte del festival.

Las canciones que interpretó la Orquesta Filarmónica fueron: Fanfarria Olímpica, de J. Williams; Obertura, de William Tell Rossini; Castillos de Hielo; El Danubio Azul, de J. Strauss; Gambito de Dama; Obertura Orfeo en los infiernos, se Offenbach; We are the champions, de The Queen y cerrar con una icónica pieza de la mítica película Rocky.

Las actividades continuarán en este segundo Festival Deporte es Cultura, las actividades se realizarán en espacios de encuentro como la Alameda Hidalgo, el CEART o el Museo de la Ciudad.