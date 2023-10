Britney Spears confiesa que se embarazó de Justin Timberlake

Britney Spears ha generado gran controversia, pues dio a conocer que cuando el cantante y actor Justin Timberlake fue su novio, ella se embarazó, pero abortó porque él “no quería ser padre”.

Este delicada confesión es uno de los temas que la también llamada ‘Princesa del Pop’ hizo en su libro titulado: “The Woman in Me” y que próximamente saldrá a la venta.

¿Britney Spears obligada por Justin Timberlake a abortar?

Quizás algunos han olvidado que la intérprete de “Toxic” y el exintegrante de la banda NSYNC tuvieron un sonado noviazgo en los 90, cuando ambos eran estrellas juveniles del momento y sus carreras como cantantes estaban en su apogeo.

Sin embargo 20 años después, Britney Spears ha revelado que su relación amorosa se convirtió en un fuerte episodio que vivió, pues quedó embarazada.

Esta impactante revelación ha sido plasmada en sus memorias (“The Woman in Me“) donde detalló el aborto que sufrió debido a que el ahora actor “no quería ser padre”.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribe la cantante en su libro.

Asimismo, Britney confesó un detalle hasta ahora desconocido de lo que vivió durante su relación con Timberlake.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, explicó la cantante sobre el embarazo que tuvo e interrumpió debido a que el histrión no estaba preparado para ser padre.

Sobre su experiencia al someterse a un aborto, Britney Spears calificó este momento como uno de los episodios más agonizantes de su vida.

“Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”, concluyó la ‘Princesa del Pop’.

Cabe destacar que, cuando Britney Spears y Justin Timberlake terminaron su relación en 2002, él presumió en entrevistas de haberse acostado con ella, mientras que la cantante fue señalada como un mal ejemplo para los adolescentes y se buscó su responsabilidad.

¿Justin Timberlake se disculpó con Britney Spears?

Aunque la confesión de Britney Spears sobre lo más difícil que atravesó cuando sostuvo una relación con Justin Timberlake ha generado polémica, el cantante y actor no se ha pronunciado al respecto, pero quizás lo haga.

Ya que en 2021, tras el estreno del documental “Framing Britney”, el cual dejo ver una perturbadora visión de cómo la fama afectó a la cantante y, del constante escrutinio público al que estuvo sometida desde joven, varias personalidades se mostraron conmovidos, entre ellos Justin, quien le ofreció una disculpa pública a su exnovia.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia“, expresó el exnovio de Britney Spears.