JNS presume un show diferente en Querétaro

Con la gira ‘Bajo tu propio riesgo Tour’, las chicas de JNS anunciaron su próximo concierto en Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz Domínguez, el sábado 25 de noviembre.

Este show lo han calificado diferente a lo que se ha visto, resaltando la música nueva, arreglos, vestuarios, visuales, iluminación y una producción espectacular que cautivará a todos los fans.

Angie, Melissa, Regina y Karla se reunieron con los medios de comunicación para dar algún adelanto de lo que el público queretano podrá disfrutar en su cita musical.

Tras el concierto en el Pepsi Center en la CDMX, el cual fue muy recordado por su excelente producción, Regina presumió que “es el mismo show que va a girar por toda la república, con sus variantes y sorpresas en cada ciudad y Querétaro va a tener algo especial”.

Sin poder dar más detalles de un posible invitado especial en el concierto, el cuarteto solo pudo mencionar que sí existe algo preparado, que, por sus risas nerviosas y la presencia tras bambalinas, se presume serán algunas de las parejas de las artistas, como es el caso de Tono del grupo Magneto.

Adicional a los detalles del concierto en tierras queretanas, las chicas mencionaron que no están negadas a incursionar en otros géneros musicales y realizar alguna colaboración.

“Estamos abiertas a seguir creando, seguir haciendo cosas nuevas. Estamos planeando juntarnos con alguien, no sabemos bien cómo manejarlo… pero no te tienes que casar con nada, no hay reglas y eso para nosotras ha sido toda una exploración y un aprendizaje. Definitivamente es algo que nos interesa hacer, no sabemos bien cómo, hay que acomodar agendas, estamos a mil horas y muy concentradas en lo nuestro”, comentó Angie.