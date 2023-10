Bruce Willis habría perdido la capacidad de leer y escribir

Desde hace tiempo, el estado de salud de Bruce Willis ha causado preocupación en la industria; después de que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Un padecimiento que paulatinamente ha afectado sus habilidades cognitivas y lo ha alejado del mundo del entretenimiento.

Aunque su familia ha mantenido cercanía con la celebridad, incluso de parte de su exesposa, Demi Moore; el deterioro del histrión ha incrementado. Recientemente, se reveló que habría perdido sus habilidades cognitivas.

La enfermedad ha llevado a Willis y a sus allegados a experimentar cambios drásticos en su vida. Ello, ya que la demencia frontotemporal ha progresado de forma irreversible en los últimos meses.

A tal punto, que ha perdido capacidad de comunicarse. Según Glenn Gordon Caron, productor de la serie Luz de luna; en la que Bruce Willis actuó, ha señalado cómo la enfermedad ha menguado su capacidad comunicativa y cognitiva, puesto que ya no es capaz de leer, hablar ni escribir.

“Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante; es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (…) pero la alegría de vivir se ha ido”, relató Gordon.