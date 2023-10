Bruce Willis empeora; ya no lee ni escribe tras sufrir demencia

Bruce Willis a principios de este año hizo una devastadora revelación sobre el estado de salud del actor, pues el diagnostico de afasia que les habían dado meses atrás cambió radicalmente, ahora por el de demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta la movilidad, personalidad, conducta y habilidades de lenguaje de quienes la padecen.

Desde entonces, el protagonista de “El sexto sentido” desapareció del ojo público, mientras que sus hijas, su esposa y su expareja, la actriz Demi Moore, se han enfocado en cuidarlo y hacer de estos difíciles momentos, unos lindos recuerdos para todos.

Sin embargo, la enfermedad del actor afectó mucho más que sus habilidades físicas y cerebrales, pues, de acuerdo con sus amigos más cercanos, Willis ha perdido la alegría que tenía por vivir.

Bruce Willis ya no puede leer ni escribir, según medios

El creador de la serie “Moonlighting”, Glenn Gordon Caron, en la que Willis participó, habló con PageSix sobre el estado actual del actor y reveló, entre otros detalles, que algo dentro de él ha cambiado.

“Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es (que) si alguna vez has pasado tiempo con él, (sabes que) no hay nadie que tuviera más alegría de vivir. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana”, dijo al sitio.

Pero estas cualidades, al parecer, han quedado atrás y ahora queda muy poco del actor: “Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí, pero la alegría de vivir ha desaparecido”, agregó.

Su demencia avanzó

Respecto a las afectaciones cognitivas, explicó que la demencia ha avanzado y como mucho se temía, le ha arrebatado algunas de sus capacidades básicas:

Bruce Willis (68) ya no puede hablar ni leer debido a la demencia. Su esposa dijo: “es difícil saber si es consciente de lo que le pasa”. Un colega que lo vio: “Su alegría de vivir se ha ido”. Quizás algún día entenderemos porque la vida es tan cruel con algunos🕯️#BruceWillis pic.twitter.com/gYjwKBqp9s — PD: Somos Instantes (@RobertGayol) October 13, 2023

“No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, no quería que nadie lo supiera, y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su disposición y, sin embargo, sigue siendo él”, expresó.

Gordon también señaló que desde que la estrella de “Armageddon” inició la lucha contra esta condición ha intentado estar más cerca de él, incluso procura visitarlo una vez al mes, pero no siempre ha tenido éxito en las reuniones: “Mi sensación es que en los primeros uno a tres, sabe quién soy”

En medio de esta complicada situación, Bruce también ha recibido varias alegrías, como la de haberse convertido en abuelo, gracias a la llegada del primer bebé de Rumer, una de las hijas que comparte con Moore.