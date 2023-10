Nicki Nicole niega relación con Peso Pluma; lo compara con un perro

La comparación se produjo en un programa de radio. / Twitter

Desde hace tiempo, Peso Pluma y Nicki Nicole se han dejado ver en más de una ocasión. Ante esto, sus fanáticos dieron por hecho que entre los dos había algo más que una amistad.

La especulación aumentó después de que en los Latin Billboard 2023; fueron captados de la mano. Sin embargo, previo a la ceremonia, los artistas colaboraron en la canción Por las noches.

Te podría interesar: Peso Pluma tendría protección de la CIA tras amenazas

Además, los cantantes asistieron a un partido de Lionel Messi con el Inter Miami. Incluso, posaron en una fotografía junto al futbolista.

No obstante, parece que para la argentina, “Doble P” no es más que un amigo con quien la pasa bien y nada más.

En una reciente entrevista en Puerto Rico, la intérprete de 8 AM fue cuestionada sobre su relación con el mexicano. Durante la conversación le inquirieron si no le hartaba que le preguntaran tanto sobre él.

Pese a que Nicole aseguró que el cantante es un caballero, aclaró que solo son amigos. En contraste, la forma en que lo explicó, desató la indignación de los internautas; quienes tomaron literal la comparación que hizo entre Peso Pluma, un perro y una bolsa.

“No me molesta (que los vean juntos). Imagínate que tú todos los días salgas con un perro. ¿Nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro? Es normal, me entiendes; no te estoy diciendo que seas un perro, Hassan (nombre real del mexicano), no”, comentó. “Estoy hablando que es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso; a eso me refiero. Vamos juntos para todos lados. Nos vamos conociendo”, dijo en un programa de radio.

De igual modo, agregó que en su relación de amistad no hay límites, ni leyes. Del mismo modo que aseguró que no tiene problema con que sean vistos juntos, puesto que no le gusta esconderse; “la realidad es que somos amigos”.

Nicki Nicole se pronuncia sobre sus declaraciones sobre Peso Pluma

Derivado de las palabras que ofreció la argentina en la entrevista; dedicó un mensaje en redes sociales para pedir que “no saquen todo de contexto”.

“Gente, no saquen todo de contexto. Solo quise dar un ejemplo, pero me puse nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, expresó.