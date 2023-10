Peso Pluma tendría protección de la CIA tras amenazas

Peso Pluma parece que se tomó muy en serio las amenazas que recibió en Tijuana de un grupo criminal en las que le decían que si se presentaba con su show en dicho estado, sería la última vez que lo verían con vida.

El cantante de corridos tumbados decidió cancelar su concierto debido a toda la polémica y ahora ha salido a la luz que podría tener a agentes de la CIA cuidándolo para asegurar su bienestar. Esto se sabe.

Peso Pluma tendría protección de la CIA

A través de una entrevista para el New York Times, el mánager de Peso Pluma, George Prajin, confesó que tiene mucha seguridad para protegerlo.

“Quiero asegurarme de que no solo está protegido económicamente, sino que también nos ocupamos de su salud mental y física. Y, por supuesto, de su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener un montón de seguridad: no lo dejo”, dijo

Tras estas declaraciones, fue Gustavo Adolfo Infante quien reveló que Peso Pluma trae a un enorme grupo de guardaespaldas que no lo dejan solo ni un minuto, además, entre los más de 50 hombres que tiene para resguardarlo, al menos cinco son agentes de la CIA.

Más de 50 personas cuidándolo

“Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues cómo no?, es el artista global más escuchado del mundo junto con Bad Bunny hoy por hoy. Trae a 50 personas cuidándolo, es un ejército cuidando al señor Peso Pluma. Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad hay 5 de la CIA de Estados Unidos”, mencionó el periodista.

“Yo creo que después de una amenaza como la que tiene del Cártel Jalisco Nueva Generación, si está como para que te cuiden y si tienes el dinero pues que te cuiden, pero, pues es demasiado”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, el periodista mencionó que la seguridad de Luis Miguel y Alejandro Fernández es superada por mucho por la de Peso Pluma.