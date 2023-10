Kuno Becker será papá, esto es lo que comparte

Kuno Becker se convirtió en uno de los actores juveniles más famosos de la pantalla chica protagonizando telenovelas como “Soñadoras” y “Primer amor a mil x hora” a principios de la década de los 2000; su popularidad, incluso, lo llevó hasta la pantalla grande y protagonizó la saga “Goal” con gran éxito.

Sin embargo, las polémicas en las que se vio envuelto, los problemas de adicciones y depresión lo llevaron a alejarse de los medios y su carrera se vio estancada por algún tiempo.

Kuno retoma sus proyectos

Ahora el actor retomó varios proyectos y se encuentra en una de sus mejores etapas, y es que no solamente regresó a la televisión gracias a la serie “Dra. Lucía”, sino que reveló que hay un nuevo motor en su vida, pues por primera vez se convertirá en padre.

En entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Becker confirmó que junto a su pareja se encuentra en la espera de su primer bebé, el cual asegura será una preciosa niña: “Tenemos 14 semanas. Sé que es niña, no sé por qué”, dijo.

Además, confesó que la paternidad llegó a asustarlo, pero la felicidad que siente en estos momentos lo mantiene firme con la decisión de ser el mejor de los padres: “Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es niña, no sé por qué”, agregó.

Kuno habla de su vida personal

Kuno también dio algunos detalles sobre la madre de su bebé, con quien, reveló, mantiene una relación desde hace poco más de seis años y se encuentran muy enamorado. Sin embargo, dejó claro que prefiere mantener su identidad en privado.

“Estoy feliz y me siento afortunado de encontrar un buen amor. Llevamos seis años. (Ella) Me centra, me aconseja, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo”, expresó.

En la plática también confesó que el gustaría que su hija llevara por nombre Ann y fiel a su estilo, también bromeó diciendo que si es niño se llamará Robocop.