Pulso GNP 2023 pasa la prueba

Sebastián Yatra en el Pulso GNP / Foto: Carlos Curiel

Querétaro vivió con gran éxito la edición del Festival Pulso GNP 2023, evento que parecía tener algunas adversidades previas, pero que las superó con creces, dejando a un público satisfecho.

Miles de seguidores de la música electrónica, el rock pop y alternativo, se dieron cita en el Autódromo de Querétaro, para ver a sus artistas favoritos y vivir una fiesta musical en compañía de sus amigos, respondiendo sanamente al llamado.

Te podría interesar: Cantan ‘Los novios’ su historia de amor en Querétaro

En esta ocasión, Pulso GNP estaba dividido en zonas: el escenario ‘Vivir es increíble’, con artistas como Nuno, Midnight Generation, Allison, Gera MX, Sebastián Yatra, Morat y Evanescence; el escenario ‘Bacardi’, con artistas como Michelle Maciel, Lasso, Austin TV, División Minúscula, Siddhartha, The Flaming Lips y Capital Cities; y el escenario ‘Pulso’ con exponentes como León Benavente, Los Dynamite, Los Muchachos, Clubz, Adriel Favela y Moenia.

El clima nublado que prometía lluvia, permitió que el festival se desarrollará sin contratiempos, y los artistas salieron al escenario a compartir su música por espacio de entre 30 minutos y una hora aproximadamente.

Los asistentes llegaron desde temprana hora para ganar los mejores lugares y el ambiente era el de una verdadera fiesta, asemejando a los festivales internacionales que causan furor.

A pesar del lleno que registraba cada escenario y la aceptación de todos los exponentes, hubo artistas que generaron mayor expectativa la tarde noche pasada.

El happy punk de Nuno, la banda queretana que se ganó su lugar en el festival por medio de la ‘guerra de bandas’; el rap de Gera MX, complaciendo a sus fans con el tema ‘Botella tras botella’; el pop latino de Sebastián Yatra y Morat, quienes deleitaron cada uno a su público, con éxitos como ‘Tacones rojos’, ‘Traicionera’ y ‘Ojos marrones’ (este último en compañía de Lasso, compartiendo la plataforma).

Asimismo, el rock de Austin TV, con su peculiar estilo y visuales inigualables; y el Synth Pop de Clubz y Moenia, descargando la corriente ‘electro’ que nunca pasa de moda entre las generaciones.

Sin embargo, fueron las propuestas de Evanescence, The Flaming Lips y Capital Cities quienes sirvieron como platillo estelar, de una edición que conseguía la aprobación general hasta de los más escépticos. Incluso a kilómetros de distancia, en los alrededores del Autódromo, se alcanzaban a escuchar temas como ‘Bring me to life’, ‘She Don’t Use Jelly’ y ‘Safe & Sound’, canciones que son un himno y que en el festival hicieron estallar al público.

Fue así como las 40 mil almas que estuvieron presentes, gozaron de una jornada inolvidable, generando desde este momento la expectativa para la próxima edición. El Festival Pulso GNP continúa más vivo que nunca.

Con información de Carlos Curiel