Bruno Mars cancela fecha en Israel en medio de conflicto con Palestina

Hasta el momento, se desconoce si el cantante y su equipo han abandonado el país. / Twitter (@BrunoMars)

Bruno Mars canceló un concierto en Israel este sábado; justo cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el país en guerra.

“Estimados asistentes, el concierto de Bruno Mars programado para esta noche ha sido cancelado”, informó Live Nation; compañía de entretenimiento detrás del evento.

“Todas las compras de entradas para el espectáculo recibirán un reembolso automático a la tarjeta de crédito; a través de la cual se realizó la compra. Estamos con los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad; en estos momentos difíciles”, agrega el comunicado.

El artista tenía planeado subir al escenario por segunda ocasión en el parque Yarkon de Tel Aviv, el sábado.

El intérprete de Just the Way You Are celebró una primera fecha en Israel; con una publicación en Instagram el pasado jueves. En la fotografía se le veía al artista con los brazos abiertos frente a una gran multitud.

En cambio, el músico no se ha referido a la cancelación en redes sociales. Al mismo tiempo, no se ha confirmado si el ganador del Grammy y su equipo han podido huir del país en medio del conflicto.

Mientras tanto, los seguidores del estadounidense han externado su apoyo y ánimo, a través de comentarios en las redes sociales de Mars.

“Sentimos mucho que tengas que pasar por todo este drama ahora mismo; en tu visita aquí en Israel, te queremos mucho. Cuídate”; “Sentimos que tengas que presenciar esta guerra Bruno. Esperamos que estés bien”, se leía en los comentarios.

