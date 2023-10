Actrices de ‘Chicas Pesadas’ se reúnen tras casi 20 años de la película

La gran ausente fue Rachel McAdams. / Especial

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert celebraron una pequeña reunión de Chicas Pesadas; la noche del viernes pasado. No obstante, la gran ausente fue Rachel McAdams, reconocida por encarnar a Regina George.

Las tres artistas han mantenido una amistad desde la película de 2004; cinta que ha dado pie a un musical y a una próximo largometraje inspirado en el musical.

De acuerdo con Vanity Fair, las cuatro actrices estaban interesadas en participar. Aunque, las negociaciones se estancaron por una oferta salarial “irrespetuosa”.

De cualquier manera, dicha reunión podría ayudar al grupo a sacar provecho de la icónica película.

Chicas Pesadas cumple casi 20 años

La historia escrita por Tina Fey e inspirada en el libro de Rosalind Wiseman; Queen Bees and Wannabes: Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends, and Other Realities of Adolescence, sigue conectando con las nuevas generaciones.

“Siempre estaré agradecida por haber formado parte de esta película tan especial. Las amistades que se formaron gracias a ella; siguen llenando mi vida de alegría. Gracias a los fans por todo el apoyo y el amor de todos estos años”, escribió Lacey en redes sociales.

El día de Chicas Pesadas se celebró el 3 de octubre. Con una publicación de Paramount de la cinta original en TikTok con 23 fragmentos de entre 60 segundos y 10 minutos.

A su vez, el estudio anunció que la versión musical basada en el espectáculo teatral, llegará a la gran pantalla el 12 de enero.

¡Reunion #MeanGirls!#LindsayLohan, #AmandaSeyfried y #LaceyChabert se reencontraron para filmar un comercial en el que interpretarán a los personajes de la popular película. pic.twitter.com/b2EDBUPhOR — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) October 6, 2023

Con información de Excélsior