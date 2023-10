Santa Fe Klan es hospitalizado por fuerte lesión

El conocido rapero, Santa Fe Klan, causó conmoción luego de informar que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido una lesión de gravedad en días pasados.

Mediante sus redes sociales, el artista mexicano expuso a sus seguidores su situación de salud, pues momentos antes se había informado sobre la cancelación de su concierto en Tijuana por su lesión.

Según explicó Santa Fe Klan, sufrió una fractura en una de sus manos, por lo que tuvo que ser hospitalizado y operado, razón por la que se vio obligado a cancelar su presentación de este sábado en la ciudad fronteriza.

“Que gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas que hacer no vamos a poder tocar el sábado en Tijuana, me quebré la mano, acabo de salir de la cirugía, ojalá que todo salga bien”, detalló.