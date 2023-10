Eugenio Derbez molesto porque jóvenes se niegan a trabajar gratis

El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, se ha convertido en uno de los personajes más queridos, sin embargo, se ha colocado en el ojo de las criticas en las redes sociales por sus últimas declaraciones.

Y es que, usuarios de redes sociales se encargaron de revivir unas palabras que el mismo actor declaró durante una entrevista que sostuvo con la periodista, Adela Micha, hace ya unos meses.

En la conversación, Derbez comentó que, en su necesidad de encontrar a un community manager que pueda manejar sus redes sociales, ha recurrido a los jóvenes y así brindarles la oportunidad de trabajar.

Sin embargo, lo que causó revuelo fue que el comediante continuó su declaración expresando su molestia con los jóvenes, pues dijo, siempre que les ofrece el puesto le preguntan “cuánto me van a pagar”.

“Les hablas a los jóvenes y les dices ‘oye, necesito que trabajes mis redes sociales, tu te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, quiero ver si trabajas conmigo’, ‘si claro que si, ¿cuánto me van a pagar?’, no lo puedo creer, me enoja”, sentenció.