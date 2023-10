Alejandro Fernández, acusado de ‘dormirse’ en concierto

Esta no sería la primera vez que Alejandro Fernández es acusado de dar un concierto en estado inconveniente

Alejandro Fernández una vez más es criticado por su comportamiento en un concierto. Ahora, el cantante fue señalado de ofrecer un show en presunto estado inconveniente. Y, tan alcoholizado habría estado que supuestamente en pleno escenario y en varias ocasiones se quedó dormido.

Como era de imaginarse los vídeos sobre esta deplorable presentación se han viralizado.

¿Alejandro Fernández en estado de ebriedad?

En una emisión del programa De Primera Mano se comentó sobre el “extraño” comportamiento que tuvo Alejandro Fernández durante un concierto en la Arena Ciudad de México.

El conductor Lalo Carrillo detalló que el cantante ofreció un show este pasado 3 de octubre. Asimismo, indicó que la presentación del hijo de Vicente Fernández fue un evento privado, pero a diferencia de otros conciertos en este dejó mucho que desear.

Pues además de que ”El Potrillo” subió al escenario con una hora de retraso, éste se veía “raro”. De acuerdo con el comunicador, los asistentes al show cuestionaron desde el primer instante que el cantante apareció, sobre si tenía sueño.

La gente se queja del Potrillo

De igual modo, Carrillo mencionó que la gente que asistió al concierto afirmó que el intérprete de “Me dediqué a perderte” estaba en estado inconveniente, pero eso no evitó que Alejandro Fernández continuara bebiendo, por lo que su presentación fue de mal en peor.

Lalo enfatizó que tras un vídeo que llegó al programa se pudo comprobar que el cantante presuntamente ofreció un concierto en estado de ebriedad, situación por la cual en ocasiones “¡hasta se durmió!” y se le olvidó la letra de sus canciones.

El presentador del programa de Imagen Televisión también comentó que la molestia de la gente se hizo evidente, pues minutos antes de que el show finalizará, el lugar ya lucía semi vacío.

Se pronuncian en redes

“Que él iba poniéndose un poquito más astral y prueba de ello es que todavía no acababa el concierto y ya había asientos vacíos entre los asistentes”, sentenció Lalo Carrillo quien reveló que recibió el vídeo evidencia de parte de su amiga Natalia Ruiz, quien estuvo presente en el show que decepcionó enormemente al público.

Cabe destacar que, esta no sería la primera vez que Alejandro Fernández ofrece un concierto en estado inconveniente.

El pasado mes de abril, sus presentaciones en la Feria Internacional del Caballo generaron las críticas y burlas en su contra por presuntamente ofrecer un show ebrio. No obstante tras los ataques, el cantante mencionó que no volvería a experimentar un episodio de ese tipo, aunque al parece que no pudo cumplir su promesa.