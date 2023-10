DINÁMICA: Gana boletos para el concierto de Black Eyed Peas en Querétaro

DINÁMICA: Gana boletos para el concierto de Black Eyed Peas

El concierto de Black Eyed Peas tendrá lugar el 5 de octubre en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 9 pm, para cantar junto a sus seguidores éxitos como I Gotta Feeling, Where Is The Love o Don’t You Worry.

Tenemos 5 pases dobles, para ganar debes seguir el paso a paso.

¿Quieres ganar un pase doble para el concierto de Black Eyed Peas ?

Dale like a nuestra publicación de esta nota en Facebook. En nuestra publicación de Facebook, etiqueta a la persona con la que quieres ir al concierto. Comparte públicamente nuestra nota en tu perfil de Facebook. Manda un inbox con tu nombre completo y el nombre de una canción de la agrupación.

La lista de los ganadores la colocaremos aquí y les avisaremos por mensaje para que pasen a recoger sus boletos.

Puedes leer: Black Eyed Peas en Querétaro: estos son los precios de los boletos