Galilea Montijo le responde a Anabel Hernández sobre Beltrán Leyva

Galilea Montijo por fin rompió el silencio y le contestó a Anabel Hernández, quien exhibió en su reciente libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”, la presunta relación sentimental que sostuvo la conductora del programa Hoy con el capo Arturo Beltrán Leyva, alías ‘El Barbas’.

Aprovechando las cámaras de distintos medios de comunicación, la también empresaria retó a la periodista y escritora mexicana a que revise sus cuentas bancarias y compruebe si tiene las grandes cantidades de dinero que se mencionan en su obra literaria.

Galilea Montijo arremete contra Anabel Hernández; la reta a revise su cuenta bancaria

Luego de que la expresentadora del reality show La Casa de los Famosos México fuera vinculada sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva por segunda ocasión, ésta decidió pronunciarse al respecto.

Es así como en un encuentro con distintos medios de comunicación, Galilea habló de las acusaciones que Celeste, la presunta expareja del narcotraficante, lanzó en su contra a través de las páginas del nuevo libro de Anabel Hernández.

De principio, la también modelo tachó el trabajo de investigación realizado por la periodista mexicana como una recopilación de simples chismes.

Asimismo, ‘Gali’ indicó que al enterarse de lo publicado sobre ella “le dio risa”, pues considera que todos los señalamientos en su contra son más de los mismo (rumores infundados).

“Me encanta… te juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro un chisme nuevo. Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo eso, que se dé más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar”, comentó la presentadora de TV .

Vida digna por trabajar por 30 años

Galilea Montijo también reiteró que ella lleva muchos años trabajando, y es debido a ello que ha podido darle a su familia una “vida digna” aunque sin lujos.

“Solamente les quiero decir que, ustedes me han visto, soy una mujer que he trabajado durante 30 años… y lo único que he hecho y he podido lograr es darle una vida digna a mi familia, no de lujos… para algunos he hecho mucho, para otros he hecho poco, depende de cómo lo quieras ver”, detalló la también presentadora del programa Netas Divinas.

“El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta. Ojalá que tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá… Ahorros no tengo porque sí vivo el día al día, es lo que les quiero decir, a través de mi trabajo. Mi casa ha sido a través de una hipoteca, por ese lado no tengo nada de qué asustarme”, explicó la tapatía de modo contundente.

¿Qué se dijo de Galilea Montijo en el libro de Anabel Hernández?

Aunque la periodista y escritora Anabel Hernández generar polémica tras lanzar el libro “Las señoras del narco: amar en el infierno”, pues en él menciona a Galilea Montijo y su presunto romance con Arturo Beltrán Leyva, la también autora de “Fin de fiesta en los pinos”, anteriormente ya había hablado de la conductora del programa Hoy.

Fue en su libro “Emma y las otras señoras del narco” que Anabel detalló cómo fue el vínculo entre Galilea y Beltrán Leyva.

Asimismo y de acuerdo con la investigación periodística que realizó para elaborar la citada publicación, la escritora contó con supuestos testimonios de los exguardias del capo, quienes confirmaron haber visto a la tapatía con ‘El Barbas’.

Y aunque en ese entonces con lágrimas en el rostro, Galilea Montijo negó haber tenido algún romance o relación con Arturo Beltrán Leyva; antes de que finalice el 2023, la conductora de la televisora de San Ángel ha sido relacionada sentimentalmente con el narcotraficante.

Cabe destacar que en este nuevo libro, Celeste, quien fuera la supuesta expareja de Beltrán Leyva afirmó que, Galilea Montijo fue “la amante favorita” de Arturo y por ello recibía 200 mil dólares mensuales por “sus servicios”.