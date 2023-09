Nicole Favre presenta su nuevo sencillo ‘Máncora’

Fotos: Ale Luján / Video: Estefany González

La cantante Nicole Favre estuvo de gira en Querétaro para promocionar su más reciente sencillo titulado ‘Máncora’, una canción con la cual rinde homenaje a su país -Perú-, destacando una de sus más bonitas playas que lleva por nombre el título de su canción.

Con 25 años de edad, Nicole se ha logrado posicionar en el gusto del público tanto peruano, como mexicano, donde ha conquistado el corazón de sus fans con su música llena de contrastes y sonidos alegres.

La originaria de Perú, en entrevista para AD Comunicaciones, se define como una chica soñadora, que lucha por lograr sus metas y que se deja llevar por la vida y el destino.

En gira artística por Querétaro platicó acerca de su más reciente disco, ‘Niña Buena’, del cual se desprende el sencillo “Máncora”: una invitación musical a viajar por las tierras de la honestidad y la inconformidad.

Respecto al nombre de su disco destacó que desde muy pequeña se le inculcó la idea de ‘ser niña buena’ y desde ahí se desprendió el nombre del mismo.

“Hoy en día trato de irme despejando poco a poco de muchos prejuicios que la religión, la escuela e incluso la sociedad nos han impuesto. El nombre del álbum que sale en noviembre, hace alusión a la contradicción de ser niña buena; con el paso del tiempo, me di cuenta que podía comportarme de otra manera y eso no me volvía mala”, destacó.

“Máncora”

Dentro de su disco que saldrá en el mes de noviembre, se destaca un sencillo titulado “Máncora” con la que la también cantautora, Nicole Frave, rinde homenaje a su país natal.

Máncora es una localidad y playa de Perú que, a decir de la artista, es de las playas más bonitas para visitar y disfrutar.

“Siempre trato de hablar de mi país y de tenerlo presente todo el tiempo”, mencionó.

Síguela en sus redes sociales como: