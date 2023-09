Grupo Ensamble llega a Querétaro para promocionar sencillo

Fotos: Ale Luján / Video: Estefany González

Grupo Ensamble continúa cosechando éxitos a su paso por la industria musical, y en esta ocasión no solo se encuentran promocionando su más reciente sencillo titulado “Quiero volar”, sino también se encuentran celebrando 23 años de trayectoria.

En entrevista, Eduardo Roa, vocalista de Grupo Ensamble mencionó que son muchos los éxitos y satisfacciones que han cosechando durante sus años de trayectoria y cada uno ha sido único y representativo.

“Son muchos momentos que nos han marcado y nos ha cambiado la vida, algo que me gusta mucho es ver a niños coreando nuestras canciones, ya que es el público que a la larga va a hacer que el nombre de Grupo Ensamble se siga recordando”, destacó.

Promocionan cover “Quiero volar”

Grupo Ensamble estuvo en entrevista para AD Comunicaciones, donde platicaron acerca de su último lanzamiento titulado “Quiero volar”, un cover de Fabián Buendía.

“Esta canción es del señor Fabián Buendía, es un Cover al cual le hicimos sus arreglos y ahí va poco a poco posicionándose en el gusto de nuestros fans”, refiere José Luis Posadas, director general de grupo.

¿Cómo surgió la canción más icónica de Grupo Ensamble?

La agrupación se ha posicionado en el gusto del público ya que una de sus canciones más icónicas ‘Tus Jefes No Me Quieren’ no puede faltar en todas las fiestas.

Esta canción fue escrita por el guerrerense Olimpo Carvajal, sin embargo, originalmente era un rap y fue Luis Moreno Barranco quien la adaptó, explicó en entrevista pasada el vocalista Jordy Espitia.

“La canción originalmente era un rap, sin embargo, la letra llegó diferente, Luis Moreno Barranco le cambió la letra y el ritmo, ya que originalmente era un rap, la hicimos cumbia sonidera y fue muy bien recibida por el público”, dijo.

‘Tus jefes no me quieren’ es, sin duda, la canción con la que más hemos cosechado éxitos y la que nos ha mantenido en el gusto de nuestro público”, mencionó.

