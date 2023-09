Aracely Arámbula acusa de deudor alimenticio a Luis Miguel

La actriz de telenovelas, Aracely Arámbula, arremetió nuevamente contra su exesposo, el cantante, Luis Miguel, de quien aseguró no ser de su agrado, además de acusarlo de deudor alimenticio.

Durante la entrevista que ofreció en la alfombra roja de la obra Vaselina, Arámbula aseveró que la relación de sus hijos con Luis Miguel no es buena, pues afirmó que éste no les da pensión.

Te podría interesar: Luis Miguel y Michelle Salas se reencuentran en concierto en Las Vegas

“Si él tiene esa consciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando truena los dedos y están ahí todos. Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo”, mencionó.

Asimismo, Araceli aceptó que el interprete de “Cuando calienta el sol”, no es de su agrado, pues dijo, el cantante no se ha portado nada bien, ni mucho menos ha demostrado interés por sus hijos.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. No ha tenido interés”, puntualizó.