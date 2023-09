Bad Bunny y Kendall Jenner son captados cenando juntos; ¿son novios?

Bad Bunny y Kendall Jenner son una de las parejas más populares del momento; puesto que desde hace algunos meses, se les ha visto juntos, aunque ninguno ha confirmado una relación sentimental.

Los seguidores de ambos han compartido fotos y videos que han despertado la euforia en redes sociales. No obstante, en los últimos días circuló un video en donde los dos artistas comparten un momento más íntimo.

El 16 de septiembre, la pareja fue vista cenando en el lujoso restaurante Nobu en Nueva York, junto a amigos cercanos. Incluso, varios usuarios lograron captar imágenes del cantante y la modelo cenando juntos; mientras que la pareja parecía no tener preocupaciones por guardar las apariencias.

En la supuesta cita, la estadounidense usaba unos pantalones oscuros, camisa de seda beige abotonada y una chamarra negra. En cambio, el intérprete de Otro Atardecer se decidió por unos jeans oscuros, camisa azul con botones y una bufanda a cuadros que le cubría la cabeza. De igual modo, el reguetonero completó el atuendo con una gorra de béisbol de los Yankees de Nueva York.

El artista decidió hablar sobre la presunta relación que tiene con la empresaria; con motivo de la portada que protagoniza para la revista Vanity Fair. En una entrevista, ahondó en distintos aspectos personales; como su privacidad y su vida amorosa.

En la charla, el puertorriqueño hizo una reflexión sobre su salud mental. En ese sentido, reveló que ha dejado de ejercitarse, al considerar que puede afectar negativamente su bienestar.

Con relación a su supuesto romance con Kendall Jenner, Bad Bunny prefiere mantenerlo en privado. Por lo cual, afirmó que su estado civil es claro para amigos, familiares y seres queridos. Asimismo, subrayó que no tiene la necesidad de aclarar nada a los demás, incluyendo a sus fanáticos.

“Realmente, no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie”, contó.