Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa que escuchó cómo reanimaban a su hija

Luis Ángel, “El Flaco”, a un mes de que su hija María Fernanda Robles perdiera la vida trágicamente en el mar, confesó cómo se enteró de la muerte de la joven. Sin poder contener el llanto, el cantante reveló que por medio de una llamada escuchó el momento en que los paramédicos trataban de reanimarla.

El intérprete de “Mi último deseo” afirmó que, el haber escuchado todo lo que pasó mantiene su corazón roto, asimismo, mencionó que, a raíz de la partida de la joven, siente un profundo resentimiento por el mar.

Luis Ángel: Así se enteró de la muerte de su hija

A un mes de la muerte de la hija de “El Flaco”,en entrevista con el programa El gordo y la flaca, el cantante contó cómo se enteró de la lamentable noticia. El también exvocalista de la banda Los Recoditos detalló que ,en aquel momento se encontraba en Sacramento, California, en donde ofrecería un concierto.

Asimismo en la plática que tuvo el cantante sinaloense con una reportera del programa de espectáculos, señaló que su hijo estuvo llamándolo insistentemente para decirle lo que sucedía con María Fernanda.

“Me estaba marque y marque mi hijo. Me dice mi esposa, ‘amor, te está hablando Luis’ y en eso me entra un mensaje y me dice ‘papá, contésteme, hay una emergencia’ y ya le marque”, recordó el cantante de banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

En la llamada, el joven le indicó que ya se encontraban en camino al lugar de los hechos junto con unos familiares, sin embargo, el intérprete de “Me tocó perder” se comunicó con su hermano —que como su hijo estaba en Mazatlán— a quien le pidió el favor de ir a buscar a su hija quien estaba desaparecida en el mar.

Su hermano la encuentra

Pero el hermano del Luis Ángel al llegar a Cerritos, se metió a la playa en búsqueda de María Fernanda; aunque el propio mar regresó el cuerpo de la joven a tierra una hora más tarde.

“Le hablé a mi hermano Ramón, y le dije ‘carnal, hay una emergencia. Ve a la playa’. Llega mi hermano y me dice ‘hermano, no la veo. No sé para dónde meterme’. Él estaba hablando por teléfono conmigo y observando, y en eso la miró”, explicó el sinaloense.

Al ver a su sobrina, Ramón, el hermano de “El Flaco” trató de reanimarla, aunque sus esfuerzos fueron en vano. Luis Ángel siguió en el teléfono, por lo que el músico de 39 años podía escuchar lo que estaba sucediendo.

El mar la regresó

“El mar la sacó. Inmediatamente (mi hermano) se metió por ella y la sacó rapidísimo y empezó a intentar revivirla… el teléfono nunca se colgó, entonces estaba escuchando… Trajeron la ambulancia para que le diera los primeros auxilios, pero mi hija ya tenía rato que se había ido. Ya no estaba con nosotros, ya no había manera de devolverla”, detalló entre lágrimas el cantante.

“El Flaco” también manifestó que el dolor que le causó la noticia era comparable a como si un martillo hubiera golpeado su corazón.

“No sé ni cómo explicarlo, es un golpe como que te llega así de sopetón, como si fuera un martillo que te pega en el mero corazón y no te dan chance ni de respirar… Todo es proceso. Me estoy como resistiendo a muchas cosas… Este rollo es aprender a vivir con ese dolor”, enfatizó el intérprete de “El tiempo no perdona”.

No puede con el dolor

Finalmente, Luis Ángel reveló que es tanto su dolor ante la partida de María Fernanda, (quien fuera hija de su expareja Maricruz Robles), que en este momento reconoce que siente un resentimiento al mar por haber sido el que se llevó a la joven.

Asimismo, destacó que no ha regresado a la playa en Mazatlán, Sinaloa, en donde murió su hija, pues afirmó que le agarró “coraje” al mar.

“No he vuelto a la playa. No quiero ir. Yo amo el mar y le agarré como un coraje al mar porque siento que el mar me la quitó. A veces, yo le pregunto a él (a Dios) ‘padre, por qué. Qué hay que aprender o entender de esta situación o de qué se trata’. Pero nunca reniego de él, yo sé que él es el que manda, es el que decide”, concluyó el cantante.

¿Cómo murió María Fernanda, la hija de Luis Ángel “El Flaco”?

Fue el pasado 14 de agosto cuando “El Flaco”, exintegrante de la Banda los Recoditos, dio a conocer la lamentable noticia de que su hija de 21 años había muerto.

El suceso tuvo lugar en la playa Cerritos, ubicada en Mazatlán. De acuerdo con lo informado, María Fernanda durante una reunión con amigos, decidió meterse al mar en compañía de un joven, sin embargo, la marea dificultó que los jóvenes pudieran dominar su nado y, aunque fueron asistidos por las personas que presenciaron lo ocurrido, sólo el amigo de la hija del cantante pudo ser rescatado.

Cabe destacar que, ha pasado un mes desde que el intérprete de “Y si se quiere ir” se vistió de luto para que pudiera confesar que han sido días difíciles tras la ausencia de María Fernanda.