Alfonso Cuarón podría dirigir la próxima película de Avengers

El cineasta originario de la Ciudad de México, de 61 años de edad; podría tener a su cargo la dirección de un nuevo capítulo de dicho universo cinematográfico. Asimismo, tendría control de personajes como el nuevo Capitán América (Anthony Mackie), el Soldado del Invierno (Sebastian Stan), Capitana Marvel (Brie Larson) y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), etcétera.

El rodaje de la próxima cinta de Los Vengadores es uno de los próximos proyectos en la agenda del estudio, cuyo lanzamiento está previsto para mayo de 2027. Sin embargo, ya han surgido algunos detalles sobre su realización y la participación del ganador del Oscar en ella.

Te podría interesar: Museo de dinosaurios llega a Querétaro

La información proviene del insider Daniel Richtman; quien a través de X antes Twitter compartió: ¿Saben a quién escuché que quieren para dirigir Secret Wars? Alfonso Cuarón.

Ante la posibilidad de que el también productor se sume a la producción; los fans de la saga y en especial los fanáticos mexicanos mostraron su euforia.

El realizador se ha hecho de distintos premios y honores, incluyendo varias estatuillas de la Academia. Entre sus cintas más destacadas están; Niños del Hombre, Gravedad, Roma y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.

You know who I heard they want to direct Secret Wars? Alfonso Cuarón (Gravity, Children of Men) pic.twitter.com/fZx8Xa1mOt

— Daniel Richtman (@DanielRPK) September 9, 2023