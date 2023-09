Victoria Belim narra la historia de un proyecto de familia

Victoria Belim platicó con estudiantes una historia más allá de la guerra que se vive en Ucrania: la vida de una familia que busca junto con otras más la reconstrucción de una identidad como nación.

Así, la periodista, traductora y escritora, se dirigió en inglés a estudiantes del ITESM campus Querétaro, ante quienes presentó su libro Mi Ucrania. Donde hace narrativa del papel que asumieron las mujeres que quedaron inmersas en medio de la violencia.

Victoria hace una comparación

Destacó que la comunidad mexicana con Estados Unidos es muy importante porque en ambos países tiene una similitud como la que viven Ucrania con Rusia, sin embargo, estas últimas viven aun en un sistema de colonialismo que no les ha permitido desligar su historia.

“Creo que con la guerra y lo profundo que ha sido realmente es la forma en que la gente piensa sobre sí misma, la gente piensa sobre la relación con Rusia es complicado”.

Por ello, destacó la importancia sobre su libro, donde relata la historia de su familia a lo largo del siglo XX. Y la lucha que ha enfrentado en un país que es el suyo pero que ha escondido su propio pasado.

Este libro de Victoria, es una edición que concluyó antes de la invasión a Ucrania en el 2022.

Por ello, ahora considera que es uno de los libros más vigentes. Porque habla de los ciudadanos que luchan por recuperar su identidad y su sistema vida ante el Gobierno comunista.

“Cuando hablas de Ucrania y de todas las tragedias que papá conoció, las guerras mundiales y la revolución. Y hay algo que la gente tal vez no sepa. Que ustedes conocen es que el gran hombre de la ingeniería de cítricos se resiste a la colectivización de Ucrania durante mucho tiempo porque se puede enviar un clima oscuro y luego a Rusia. Por lo que generalmente la gente cultiva tierras pequeñas. Tiene suficiente para financiarlas. Y por eso tener que dárselo a empresas recaudadoras donde sería propiedad del Estado fue una gran tragedia”.

Desde 2010, Victoria, quien vive en Bruselas, escribe para la revista Financial Times HTSI, y ha publicado en The New York Times, Elle, Marie Claire y Red, por mencionar algunas.

Con información de Estrella Álvarez