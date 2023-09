Luis Miguel rompe en llanto ante ovación en su último concierto en Chile

La gira llegará a México en noviembre. / Captura

Durante su último concierto en Chile, Luis Miguel no pudo contener las lágrimas ante la presencia de un público que lo ovacionó

Unas semanas atrás, Luis Miguel arrancó una nueva gira y comenzó ofreciendo diez conciertos en Argentina. Posteriormente, llegó a Chile y este miércoles despidió su recorrido por dicho país. Al final del espectáculo, el artista no pudo contener el llanto debido a la ovación que recibió.

Al culminar el recital, “El Sol” fue ovacionado aproximadamente dos minutos por sus fans. El intérprete de Un hombre busca a una mujer fue objeto de aplausos y vítores del público; cuando de pronto, se emocionó y empezó a llorar.

En redes sociales circularon varios videos del llanto del artista ante las muestras de cariño de los asistentes. En los clips se aprecia que los músicos que lo acompañaban, estaban junto a él también recibiendo aplausos.

A pesar de que el famoso intentó no llorar, no pudo contenerse y las lágrimas rodaron por su rostro. No obstante, las limpió de inmediato, al tiempo que observaba la reacción de la gente.

Entre los comentarios en internet, varios usuarios se sumaron al reconocimiento y elogios por su trayectoria y regreso a los escenarios. Incluso, algunos recordaron que Luis Miguel cumplió con todas las fechas agendadas en Chile, a pesar de algunos problemas de salud que atravesó mientras tanto.

En noviembre, el cantante regresará a México para recorrer algunas ciudades de la república mexicana.

Con lágrimas en los ojos se despide Luis Miguel de su público chileno. Ayyyy lo quiero abrazar ❤️‍ pic.twitter.com/vVZBTKSxxr — lordsolecito (@lordsolecito_) September 7, 2023

